RAE, Carol



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 29 juin 2021, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Carol Rae, époux de madame Lise Plourde, fils de feu madame Gemma Pelletier et de feu monsieur Lionel Rae. Il demeurait à Québec.Outre sa tendre épouse des 55 dernières années, il laisse dans le deuil ses chères filles: Brigitte Rae (Daniel Paquet) et Marjorie Rae (John Glendinning); son petit-fils adoré, Mathis Paquet; ses loyaux frères: Michel Rae (Donna Yenta) et Pierre Rae (Réjeanne Martel); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Plourde: Georgette (feu André Filion), feu Odette (Laurier Vallée), Gemma (feu Raymond Giguère), Suzanne (feu René Fiset), feu Pauline, Richard (feu Denise Blouin), Danielle (Denis Michaud), Jacqueline, Guy (Francine Julien), Claire (Laurent Leskiewiecz), Marcelle (Lloyd Ward), Bruno (Johanne Janvier); ainsi que ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances en présence des cendres, le 30 juillet 2021 à partir de 13h30 auLes cendres seront par la suite déposées au cimetière St-Charles. La famille souhaite remercier l'équipe du Dr Camiré de l'Enfant-Jésus, l'équipe du Dr Leclerc du Carlton-Auger, l'équipe de soins palliatifs du CRCEO et plus particulièrement la merveilleuse équipe des soins palliatifs du CLSC La Source Sud. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Organisation Québécoise des Personnes atteintes de Cancer https://www.oqpac.com/don/ ou à la Fondation Rêves d'enfants - Division Québec Est, 254, rue Soumande, bureau #206, Québec, Qc Téléphone : 418 650-2111 Courriel : qe@revesdenfants.ca Site web: www.revesdenfants.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.