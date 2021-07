POULIOT, Gaétan



À l'Hôpital Saint-Georges, le 18 juillet 2021, à l'âge 92 ans, est décédé paisiblement M. Gaétan Pouliot, époux de dame Gisèle Doyon. Il demeurait à Saint- Odilon. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Michel, Andrée (André Rodier), Louis (Line-Andrée Pelchat), Maurice, feu Philippe et Fréderic (Véronique Jacques); ses petits-enfants: Carl Rodier, Nicolas Rodier, Francis Rodier, Raphaël Pouliot, Alexis Pouliot, Alexandra Pouliot, Louis-Philippe Pouliot, Marianne Pouliot et Élysa Pouliot; ses arrière-petits-enfants: Laurent, Mélody, Albert et Jules. Il était le frère de feu Hermel Pouliot (Gilliane Drouin), feu Olivine Pouliot (feu Gaëtan Doyon), feu Simon Pouliot (Jeanette Lefrançois), Gonzague Pouliot (Aline) et Rock Pouliot (Huguette Giroux). Il était le beau-frère de feu Armand Doyon (feu Marry Colgan), feu Julienne Doyon (feu Fernand Drouin), feu Émilienne Doyon (feu Rodolphe Cloutier), feu Paul Doyon (feu Yvette Fortier), feu Reine Doyon (feu Roger Lamarre), feu Claude Doyon (feu Julianna Desnoyers), Céline Doyon (feu Jules Drouin) et feu Gaëtan Doyon (feu Olivine Pouliot). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.La famille recevra les condoléances au funérarium dudimanche le 25 juillet de 19 h à 21 h 30, lundi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction a été confiée à laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Famille-de-Beauce (Saint-Odilon) (740, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, Québec G0S 2V0) : https://psfdb.ca/