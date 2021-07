ROBITAILLE, Louisette



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 14 juillet 2021, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Louisette Robitaille, épouse de monsieur Gaston Marquis, fille de feu Fabiola Boivin et de feu Eugène Robitaille. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils: Bruno (Kate De Blois) et Stéphane; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur de Jeannine (feu Roger Desnoyers), feu Mariette (feu Charles Bolduc), Gisèle (Bernard Ferland), feu Colette (feu Antoine Lajoie), Denise (feu Jules Rochon), Lucien (Patricia Hébert), Liliane et Irène (feu Jean-Louis Campagne). Elle était également la belle-sœur des membres de la famille Marquis: feu Yvette (feu Daniel Turcotte), feu Irène (feu Léo Tanguay), feu Fernande (feu Jacques Paré), feu Antoinette (feu Léon-Paul Fortin), feu Marie-Paule (feu Jean-Charles Blanchette), feu Claire (feu Jacques Noreau), feu Laurette (feu René Labrie), feu Raymond (feu Yolande Dion), feu Léopold (Claire Delisle), Robert (Louise Lachance). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, téléphone: 418 683-8666, www.cancer.ca ou à la Fondation des Amis du Jeffery Hale - Saint Brigid's 1270, chemin Sainte-Foy Bureau 2000, Québec, téléphone : 418 684-2260, www.amisdujhsb.ca.