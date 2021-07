Jeux olympiques: Leylah Annie Fernandez démarre en force

Bien qu’elle ne soit âgée que de 18 ans, en plus d’en être à une première participation aux Jeux olympiques, la Canadienne Leylah Annie Fernandez a bien commencé son parcours à Tokyo, dans la nuit de vendredi à samedi, défaisant l’Ukrainienne Dayana Yastremska en trois manches de 6-3, 3-6 et 6-0.

Fernandez a été brillante lorsque son adversaire était au service, la brisant à huit occasions. La représentante de l’unifolié a été brisée à cinq reprises, dont quatre fois en deuxième manche. Elle a tout de même connu du succès au service, convertissant 76% de ses premières balles, en plus de gagner 67% des échanges après un bon premier service.

Au prochain tour, la 72e raquette de la WTA affrontera la gagnante du duel entre la Tchèque Barbora Krejcikova et la Kazakh Zarina Diyas.

Moins de chance en double

La paire féminine canadienne, composée de Gabriela Dabrowski et Sharon Fichman, a eu moins de succès à son match de premier tour, s’inclinant en deux manches de 7-6 (3) et 6-4 devant les Brésiliennes Laura Pigossi et Luisa Stefani.

Les Canadiennes ont été beaucoup moins efficaces que leurs rivales en situation de premier service, réussissant 68% de leurs premières balles, contre 82% pour les Brésiliennes.

Volleyball : le Canada perd son premier match

L’équipe masculine de volleyball canadienne avait pris une avance de deux manches à zéro dans son premier duel de la phase de groupes contre l’Italie, mais elle s’est finalement inclinée en cinq manches.

Les membres de l’unifolié ont eu besoin d’un peu plus d’une heure pour enlever les deux premières manches, au compte de 28 à 26 et 25 à 18.

L’Italie, neuvième mondiale, n’avait toutefois pas dit son dernier mot, elle qui a gagné les trois manches suivantes, avec des pointages respectifs de 25 à 21, 25 à 18 et 15 à 11.

La formation canadienne jouera son prochain match le 26 juillet, contre le Japon.

Les autres performances canadiennes

Au softball, les représentantes de l’unifolié ont gagné leur troisième match de la phase de groupes, en servant une correction de 7 à 1 à l’Australie. Les Canadiennes ont maintenant un dossier de 2-1 et joueront leur quatrième duel contre le Japon, dimanche.

Le duo féminin d’aviron, composé de Caileigh Filmer et Hillary Janssens, a gagné sa vague en deux de pointe, pour assurer sa place en demi-finale. Dans le deux de couple poids léger, Jill Moffatt et Jennifer Joan Casson ont obtenu la deuxième place de leur vague et seront aussi de leur demi-finale. Plusieurs autres embarcations canadiennes devront passer par le repêchage pour passer à la prochaine étape.

En volleyball de plage, Sarah Pavan et Melissa Humana-Paredes ont battu les Néerlandaises en deux manches de 21-16 et 21-14 pour entamer leur tournoi olympique. Leur prochain match de la phase de groupe aura lieu lundi.