JO : Michael Woods à quelques centimètres d’une médaille

Aidé par les Québécois Hugo Houle et Guillaume Boivin, le Canadien Michael Woods a terminé au cinquième rang de l’épreuve de cyclisme sur route des Jeux olympiques de Tokyo, samedi.

Woods, qui avait quitté le Tour de France prématurément pour se préparer en vue de cette course de 234 kilomètres, a traversé la ligne d’arrivée au sein du peloton, en 6 h 06 min 33 s. Boivin a pour sa part terminé 65e (+16 min 20 s) et Houle 85e et dernier parmi tous les cyclistes qui ont parcouru toute la distance (+19 min 50 s).

C’est l’Équatorien Richard Carapaz qui a remporté la médaille d’or. L’athlète de 28 ans a triomphé seul en échappée, avec 1 min 26 s d’avance sur le peloton. Il avait remporté le Tour de Suisse au mois de juin.

Les deux autres médailles ont été décernées au sprint. Le Belge Wout van Aert et le Slovaque Tadej Pogacar – récent vainqueur du Tour de France – sont également montés sur le podium.

