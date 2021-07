JO: Les Canadiennes en bonne position dans le tournoi de soccer

Grâce à deux buts de l’attaquante Janine Beckie, les Canadiennes ont vaincu le Chili au compte de 2 à 1 dans un duel de soccer aux Jeux olympiques de Tokyo, samedi.

L’attaquante de 26 ans a ouvert la marque à la 39e minute avant de doubler l’avance des représentantes de l’unifolié deux minutes après le début de la deuxième demie. Elle aurait pu terminer le match avec trois buts puisqu’elle a touché le poteau sur un tir de pénalité à la 21e minute.

«En tant qu’attaquante, c’est mon rôle de mettre le ballon au fond du filet donc, de revenir et de gagner après une performance un peu décevante au premier match, c’était ce qu’on voulait, a déclaré Beckie, par le biais d’un communiqué de Canada Soccer. Le but ultime d’un tournoi c’est de remporter des victoires, de remporter trois points et c’est ce qu’on a fait aujourd’hui (samedi). Je suis contente d’avoir accompli mon boulot pour l’équipe.»

Le Chili a inscrit son seul filet de la rencontre à la 57e minute à l’aide d’un tir de pénalité.

Avec un verdict nul de 1 à 1 contre le Japon en lever de rideau, le Canada compte quatre points et vient au deuxième rang du classement du Groupe E. Avec une victoire en parallèle de 1 à 0 contre le Japon samedi, la Grande-Bretagne, invaincue en deux parties, occupe le sommet. Huit des 12 équipes progresseront en quarts de finale après le tournoi préliminaire.

«En résumé, je suis heureuse du résultat, a pour sa part dit l’entraîneuse-chef Bev Priestman. Nous étions ici pour obtenir trois points et c’est ce que nous avons fait. Nous ne sommes pas surprises de l’allure du match. Personne ne s’attendait pas à ce que ce soit facile. Nous retirons les éléments positifs, mais il faut maintenant se reconcentrer, car notre prochain match contre la Grande-Bretagne est très important.»

Domination des Américaines

Dans le groupe G, les Américaines ont vaincu la Nouvelle-Zélande par le pointage de 6 à 1, samedi. Rose Lavelle, Lindsey Horan, Christen Press et Alex Morgan ont touché la cible pour les États-Unis tandis que leurs adversaires ont aussi inscrit deux buts contre leur camp. La Suède, avec deux victoires en autant de matchs, demeure toutefois au sommet de cette poule.

Les Pays-Bas et le Brésil, avec quatre points chacun, se partagent provisoirement la tête du groupe F.