Cap-Rouge: l’immeuble du Dépanneur de la Rive vendu

L’immeuble abritant deux véritables institutions du secteur Cap-Rouge subira bientôt une importante cure de rajeunissement à la suite de son achat par un homme d’affaires local.

Les clients inquiets n’ont rien à craindre. Le Dépanneur de la Rive, grand spécialiste des bières de microbrasserie depuis plus de 25 ans, et la Casa Panatoni, célèbre pour sa pizza et ses sous-marins, ne seront pas forcés de déménager.

Le nouveau propriétaire n’a pas l’intention de raser le vieux bâtiment pour en changer la vocation par un projet différent. La transaction a été notariée récemment.

Usure du temps

« J’ai acheté l’immeuble pour lui redonner de l’amour. J’habite sur le coin tout près et ce n’est vraiment pas beau ! », lance Denis Dussault, également associé dans la restauration et dans le commerce au détail, et aussi propriétaire de Revêtement de la Capitale.

Visiblement en mauvais état, l’immeuble a été construit en 1965. Situé à l’intersection de Saint-Félix et du boulevard Chaudière, il a besoin de travaux majeurs depuis fort longtemps. L’ancien propriétaire, âgé de plus de 80 ans, a préféré le vendre pour 325 000 $. La transaction étant conclue, le chantier devrait débuter en septembre.

Plus attrayant

« Je veux le refaire au complet. Je trouvais ça plate parce que Cap-Rouge, c’est une belle place. Quand je tournais le coin, je trouvais que ça n’avait pas de bon sens. Je pense que tout le monde va faire un moyen saut », ajoute M. Dussault.

Au fil des ans, le secteur de la marina s’est amélioré de quelques travaux ici et là, de même qu’avec de nouveaux commerces, comme le restaurant Chez Victor ou l’arrivée du Chocolat Favoris voilà 10 ans. L’usine Anacolor a aussi déménagé ailleurs. L’immeuble du Dépanneur de la Rive détonnait du reste sur une intersection assez achalandée.

Concurrence féroce

Des clients freinés par l’aspect des lieux pourront revenir y faire leurs provisions. Dans le monde de la bière de microbrasserie, le Dépanneur de la Rive est certes un précurseur, mais la concurrence de plusieurs nouveaux joueurs dans ce marché est désormais féroce et l’expérience de magasinage n’est pas à négliger.

« J’ai 56 ans et il me reste du gaz pour des projets. Les locataires sont contents. Le chiffre d’affaires va possiblement augmenter dans les commerces parce que les gens vont avoir le goût d’arrêter et d’y aller », promet Denis Dussault.