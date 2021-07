Nicola Ciccone: apprendre et s’évader par les livres

En attendant la sortie de son 13e album, qui sera lancé à l’automne, l’auteur-compositeur Nicola Ciccone chante les louanges de plusieurs livres.

Qu’avez-vous lu de bon depuis le retour des beaux jours ?

J’avais le goût de lire une série documentaire, des ouvrages qui me permettraient d’apprendre plein de choses, et je suis tombé sur Ils ont couru l’Amérique – De remarquables oubliés, de Serge Bouchard et Marie-Christine Lévesque. Ça parle des coureurs des bois, qui ont été des hommes exceptionnels. Ils avaient une résilience incroyable parce qu’ils dormaient dehors dans la glace, découvraient le Canada et vivaient jusqu’à 70 ans malgré toutes les intempéries !

Je me suis mis aussi à lire beaucoup sur les Iroquois, les Premières Nations. C’est fascinant, des peuples qui sont ici depuis plus de 1000 ans. Bref, ça a été un printemps où j’ai lu pas mal sur la vieille Amérique !

Et au cours de la dernière année, avez-vous eu d’autres coups de cœur ?

Oui. Un livre que j’ai adoré sans réserve, c’est Congo requiem de Jean-Christophe Grangé. Les polars de cet auteur sont souvent extrêmement longs, mais ce que j’aime, c’est qu’ils se déroulent presque toujours dans des pays lointains. Ça nous sort tout de suite de notre quotidien, et vu qu’on ne peut pas encore vraiment voyager, je trouve ça merveilleux. Grâce à Congo requiem, par exemple, j’ai pu aller en Afrique !

La question classique... Si vous deviez partir sur une île déserte, quels livres emporteriez-vous sans faute ?

La première chose qui m’est venue à l’esprit, c’est un livre de survie ! N’importe quel ouvrage devrait faire l’affaire, parce qu’il faut quand même survivre pour pouvoir lire les autres livres ! Ensuite, j’emporterais :

Les Fables de La Fontaine, car je voudrai apprendre à humaniser les animaux de l’île !

Le parfum, de Patrick Süskind, que j’ai relu il n’y a pas longtemps et que j’ai encore une fois trouvé tellement bon.

Shining, l’enfant lumière de Stephen King, qui est l’un de mes livres préférés de tous les temps.

Qu’êtes-vous présentement en train de lire ?

J’ai commencé récemment La maison des voix de Donato Carrisi. Pour l’instant, je ne sais pas si ça va être bon. Tout ce que je peux dire, c’est que j’ai eu beaucoup de plaisir à lire Le chuchoteur, l’un de ses livres précédents. Ça m’a fait vraiment très peur et j’ai adoré !

Est-ce qu’il y a un roman dont vous auriez réellement aimé être l’auteur ?

J’apprécie aussi beaucoup les contes fantastiques. Alors si j’avais pu écrire Le seigneur des anneaux de J. R. R. Tolkien ou toute la série des Harry Potter, j’aurais été assez fier de moi ! Ces deux œuvres sont tellement riches au niveau de l’imaginaire...

Quels romans nous conseillez-vous pour les vacances ?

De sang-froid de Truman Capote, un autre de mes livres préférés de tous les temps ! Si on part quelques jours dans les bois, c’est l’histoire parfaite pour se faire des peurs !

Sinon, je recommande L’alchimiste de Paolo Coelho, parce que c’est un livre où on réapprend à se concentrer sur l’essentiel et qui nous aide à trouver le bonheur.

Avez-vous une suggestion pour celles et ceux qui préfèrent les biographies ou les essais ?

Pierre Le Moyne d’Iberville de Louis-M. Tard. Plus qu’un coureur des bois, Pierre Le Moyne d’Iberville a été un pirate qui a réussi à prendre beaucoup de territoires, et son histoire est captivante. Il a entre autres redécouvert l’embouchure du Mississippi et il a colonisé la Louisiane.

Quels titres figurent sur votre liste de livres à lire bientôt ?

Le trône de fer et La bataille des rois de George R. R. Martin. J’ai beaucoup aimé la série télé, et j’ai le goût de quelque chose de léger. De le lire en vrai, je trouve que ça rend justice à l’œuvre.