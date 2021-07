Prendre soin de son corps et de son esprit, malgré le cancer

Après avoir reçu un diagnostic de cancer du sein en octobre 2020, Myriam Bureau a immédiatement été prise en charge par le service d’oncologie. Pour mettre toutes les chances de son côté, elle a aussi décidé de continuer à faire du sport en parallèle de ses traitements.

Myriam Bureau a toujours été une femme sportive. Elle a même fondé une entreprise qui organise des compétitions sportives privées pour les compagnies. Mais, lorsqu’elle a reçu son diagnostic de cancer du sein, tout est allé très vite.

«Le diagnostic est arrivé le 23 octobre, et j’ai été opérée le 16 novembre, à l’Hôpital de Saint-Georges, en Beauce, raconte-t-elle. On était en pleine pandémie, mais à ce moment-là, les gens qui avaient la COVID étaient envoyés à Québec.»

Après une convalescence habituelle suivant l’opération, son oncologue a choisi de lui prescrire des séances de chimiothérapie.

«Je ne devais pas en faire au départ. Mais, plus on est jeune et plus les cancers sont agressifs. J’ai finalement eu des séances en prévention.»

Photo Courtoisie, Annie Paquin

Rester active

Myriam Bureau s’est alors souvenue d’une expérience déterminante qu’elle avait vécue en 2014, quand elle avait participé au Défi Montréal-New York.

«Lors d’une conférence préparatoire, on nous avait demandé de réfléchir à quel genre de personne on voulait être à travers ce défi. Ça m’a beaucoup servi par la suite. Après le diagnostic de cancer du sein, je me suis rapidement posé la question à savoir comment je voulais me sortir de cette épreuve. En le sachant, ça donne une force pour trouver les outils afin de devenir cette personne-là. Ma première réponse a été de vouloir demeurer active le plus possible.»

Myriam savait aussi que si elle arrêtait de bouger, son moral allait s’en trouver affecté. «Avant l’opération, ça m’a aidée à faire face à l’anxiété de ne pas avoir de réponses concernant la chimio, la radio, les effets secondaires possibles... J’embarquais sur mon vélo et ça allait beaucoup mieux après.»

Prendre une pause

La motivation pour continuer à bouger alors qu’on suit des traitements lourds n’est pas évidente à maintenir, Myriam Bureau le reconnaît.

«Il s’agit de le faire une fois pour se rendre compte à quel point les bienfaits sont présents, à quel point ça fait du bien au mental. Bouger dehors, prendre l’air, s’aérer l’esprit à l’extérieur, ça fait un bien fou.»

Durant ses traitements de chimio, elle ne pouvait pas faire autant de vélo qu’elle l'aurait souhaité, mais elle essayait d’aller marcher à l’extérieur.

«J’avais prévenu mon chum que, s’il voyait mon moral descendre, il fallait qu’il m’emmène dehors. Il n’a pas eu besoin de le faire parce que je sortais dehors cinq minutes, et ça se transformait en quinze minutes ou plus. Je pouvais faire des marches de 15 kilomètres tellement j’étais bien. Et ça occupait aussi mon temps. J’étais une fille remplie de projets, et le cancer m’a obligée à prendre une pause.»

Pensée positive

En plus de s’aérer l’esprit quotidiennement, Myriam Bureau a toujours regardé la vie de manière positive.

«Je pense que c’est un effet d’engrenage. Je me levais parfois en étant plus fatiguée, mais j’essayais toujours de voir le bon côté. Je m’écoutais, aussi, là-dedans. Plus souvent on invite le positif dans notre quotidien, plus ça devient une habitude. On n’a aucun contrôle sur la maladie, ça peut arriver à tout le monde. Par contre, on peut avoir le contrôle sur notre esprit, notre corps, notre alimentation. Il faut se concentrer là-dessus.»

Traverser cette expérience a amené beaucoup de changements dans sa vie.

«On apprend beaucoup dans ce genre d’épreuve. Avant, j’étais toujours pressée, je voulais tout faire et j’en mettais beaucoup dans mon agenda. Aujourd’hui, je fais les choses avec le temps qu’il faut pour les faire. Je prends plus le temps de vivre.»

Photo Courtoisie, Annie Paquin

Donner au suivant

Inspirée par son beau-frère, qui avait lancé une campagne de financement pour réorganiser et améliorer le service d’oncologie de l’Hôpital de Saint-Georges, alors qu’il était en phase terminale d’un cancer colorectal, Myriam Bureau a elle aussi décidé de redonner au suivant. «Comme je suis une personne active qui aime beaucoup le vélo et la course, j’ai voulu créer des vêtements de vélo ou pour la course avec la compagnie Endorphine, qui a immédiatement accepté d’embarquer dans ce projet en produisant ces vêtements et en remettant 50% du prix de vente à la Fondation du cancer du sein du Québec.»

La réponse a été immédiate et plusieurs ambassadeurs ont accepté de contribuer à sa cause, comme Marie-Andrée Poulin, Sébastien Delorme, Robby Johnson et Sébastien Benoit.

