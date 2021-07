Québec: un septuagénaire manque à l’appel

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) sollicite l’aide du public pour retrouver un homme de 79 ans qui manque à l’appel depuis vendredi.

Jacques Raymond a été vu pour la dernière fois le 23 juillet vers 18 h 30, alors qu’il quittait son domicile dans le secteur de Vanier.

Il se déplacerait à pied, selon le SPVQ. Son état de santé laisse croire que sa vie, sa santé et sa sécurité sont en danger s’il n’est pas localisé rapidement.

Le septuagénaire mesure 1,60 m, pèse 55 kg et a les cheveux gris et les yeux pers. Il porte des lunettes et parle lentement.

La dernière fois qu’il a été vu, il portait une veste de laine bleue et des pantoufles avec velcro bleues.

Quiconque a de l’information sur cette disparition peut composer le 911 ou appeler au 418 641-2447.Le numéro de référence du dossier est le QUE-210723-343.