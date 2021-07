Tout un party

Photo courtoisie

Mme Hélène Roy, originaire de St-Raphaël, dans Bellechasse, mais qui demeure aujourd’hui au Manoir du Coteau, à Beaumont, a eu droit à toute une réunion de famille, le 18 juillet dernier, pour son 85e anniversaire de naissance. Son mari, Gérard Guillemette, leurs 7 enfants, plusieurs de leurs 19 petits-enfants et 21 arrière-petits-enfants n’auraient pas voulu rater cette belle occasion de fêter et d’apparaître sur la photo.

Noces de Sienne

Photo courtoisie

Félicitations à Adrien Cantin et à Cécile Bégin (photo), de Lévis (secteur Saint-Jean-Chrysostome), qui ont célébré, le 12 juillet dernier, leur 74e anniversaire de mariage: des noces de Sienne (ville d’Italie, en Toscane). Félicitations à toute la famille.

50 ans de mariage

Photo courtoisie

Jean-Claude Turgeon et Micheline St-Denis (photo), du quartier Neufchâtel, à Québec, se sont mariés le 24 juillet 1971 à l’église Sainte-Rose-de-Lima (ville de Laval). Ils célèbrent aujourd’hui leur 50e anniversaire de mariage. Le couple a deux enfants (Martin et Claudine) et autant de petites-filles (Gabrielle et Rachelle). Micheline a travaillé dans le domaine de la comptabilité et Jean-Claude a travaillé 30 ans à l’usine Rothmans inc., Rock City de Québec. Jean-Claude est aussi connu et reconnu pour ses spectaculaires travaux de restauration de voitures antiques et de type hot rod. Félicitations à vous deux.

85 ans

Photo courtoisie

Marcel Mercier (photo ci-dessus) est né le 24 juillet 1936 à Sainte-Marie-de-Beauce. Il a donc 85 ans aujourd’hui. Retraité depuis une vingtaine d’années (Vachon), Marcel demeure maintenant à Sherbrooke avec sa conjointe, Jacqueline Veilleux. Ses 3 enfants (André, Éric et Anne) et ses 6 petits-enfants (Thomas, Victor, Mégan, Alec, Zachary et William) lui souhaitent une merveilleuse journée.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 24 juillet 2001, à Saint-Bernard, en Beauce, un orage s’abat sur une porcherie en travaux et deux adolescents âgés de 14 et de 15 ans meurent écrasés.

Anniversaires

Photo courtoisie

Jean-Claude Labbé (photo), ex-président du conseil d’administration de l’Aéroport international Jean-Lesage, éditeur et chef de la direction du Journal de Québec de 1982 à 2006, 71 ans...Jennifer Lopez, chanteuse et actrice américaine, 52 ans...Mikaël Kingsbury, skieur acrobatique québécois, 29 ans...Patrice Bergeron, joueur de centre des Bruins de Boston (LNH), 36 ans...Anna Paquin, actrice d’origine canadienne, 39 ans...Geneviève Néron, comédienne et actrice québécoise, 46 ans...JiCi Lauzon, humoriste, comédien et acteur, 67 ans...Yves Duteil, chanteur français, 72 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 24 juillet 2020: Regis Philbin (photo), 88 ans, populaire animateur américain particulièrement connu pour avoir animé pendant 23 ans les célèbres émissions Live! With Regis and Kelly (2001 à 2011), Live! With Regis and Kathie Lee (1988 à 2000) et Who Wants to Be a Millionaire? (1999 à 2002) ...2016: Marni Nixon, 86 ans, chanteuse et comédienne américaine... 2015: Yves Mercure, 60 ans, ancien président de la FTQ-Construction de 2008 à 2011... 2014: Roger Blay, 76 ans, comédien québécois... 2013: Garry Davis, 91 ans, militant pacifiste américain... 2011: David Servan-Schreiber, 50 ans, neuropsychiatre et écrivain français... 2011: Jean-Claude Miller, 71 ans, barman au Colisée de Québec (et pour ExpoCité) depuis 1971... 2005: Jacques Francoeur, 80 ans, journaliste, éditeur et propriétaire de journaux québécois... 2001: Claude Allaire, 48 ans, journaliste sportif au Journal de Québec pendant 23 ans.