Un duo loufoque pour deux Cowboys

Avant de reprendre leur tournée cet automne, deux membres des Cowboys Fringants, Jean-François Pauzé et Karl Tremblay, ont décidé de refaire équipe en duo, comme à leurs débuts. Le temps de trois soirs, à Magog et à Québec, le tandem Jean-Karl plongera au hasard dans le prolifique répertoire du groupe de Repentigny.

La nouvelle est tombée samedi matin comme une belle surprise. Le 23 septembre, au Vieux Clocher de Magog, et les 16 et 17 octobre, au Théâtre Petit Champlain de Québec, Pauzé et Tremblay présenteront des spectacles « en formule chansonniers chaudailles ».

Le duo Jean-Karl reprendra ainsi vie « 25 ans après ses débuts fracassants à la Ripaille de Repentigny ». Au milieu des années 1990, Jean-François Pauzé et Karl Tremblay avaient fait connaissance dans un vestiaire de hockey. Quelque temps plus tard, ils décidaient de s’allier pour écrire des chansons. Étaient alors nés les classiques Les routes du bonheur et Gaétane.

Boulier de bingo

Les trois spectacles qui seront donnés cet automne seront tous différents. Pour le choix des chansons, le duo Jean-Karl pigera dans un boulier de bingo qui comprendra les 130 compositions de la carrière des Cowboys.

Sans surprise, les billets des concerts à Magog et à Québec se sont tous envolés en quelques heures samedi. Pour l’instant, aucune supplémentaire n’est prévue à l’horaire.

Les Cowboys Fringants reprendront la route à travers le Québec dans les prochaines semaines. La formation jouera notamment au Centre Bell du 25 au 27 novembre.