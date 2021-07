Un premier marché public à Cap-Rouge

Cap-Rouge a désormais son propre marché public, au grand bonheur des amateurs de produits du terroir qui ont assisté par centaines à son ouverture, samedi matin.

« Les producteurs ont écoulé presque tout leur stock dès la première journée, c’est au-delà de nos espérances ! », lance Marie-Hélène Lachapelle, présidente du Marché public de Cap-Rouge.

Chaque samedi matin, jusqu’au 11 septembre, une vingtaine de producteurs et artisans locaux présenteront leurs produits dans des kiosques au parc des Écores.

Des producteurs céderont leur place, de sorte que l’offre sera différente chaque semaine. On y retrouvera entre autres des fruits et des légumes, du fromage, des viandes et des « petites douceurs ».

Des huîtres pourront même être achetées sur place, grâce à un ancien citoyen de la région qui s’est installé en Gaspésie et qui s’est joint au projet.

« Ça a déboulé »

D’après Mme Lachapelle, la Ville réfléchissait à un projet du genre depuis plusieurs années, mais ce n’est qu’en janvier dernier que l’idée a été officiellement lancée par le conseil de quartier. L’engouement de la population a été immédiat.

Dix citoyennes ont alors levé la main pour prendre le projet en charge, se rencontrant chaque semaine pour organiser le tout et contacter les différents producteurs.

« Au début, on avait quelque chose de plus sobre en tête, mais ça a déboulé. Les commerçants ont commencé à nous appeler directement pour être de la partie. On ne pouvait pas demander mieux ! », lance la présidente du Marché public de Cap-Rouge.

Projet pilote

Dans le but de favoriser la relève de l’industrie agroalimentaire, l’organisation a offert plusieurs kiosques à des entrepreneurs qui débutent dans le milieu, « pour leur donner un coup de pouce ».

Par ailleurs, des espaces ont aussi été attribués à des organismes communautaires du quartier pour leur permettre de faire connaître leur mission.

« Pour l’instant, il s’agit d’un projet pilote. Mais on souhaite que ça devienne un événement annuel », souligne Mme Lachapelle.