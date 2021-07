Une vie de forçat dans les filatures

Inspiré par des faits historiques relatant le dur labeur des femmes et des enfants employés dans les filatures à la fin du 19e siècle, l’écrivain Richard Gougeon propose cette année La tisserande. Sa jeune et courageuse héroïne, Christine Cadet, s’est donné pour mission de lutter contre l’exploitation et les abus en tous genres... mais ce n’est pas sans conséquence. Peut-on espérer avoir une vie meilleure ?

En 1895, un an après l’arrivée de son mari à Montréal, Octavie Cadet le rejoint au cœur du faubourg Saint-Henri avec ses quatre enfants. Découragée en voyant leur appartement misérable, elle songe à retourner en Belgique. Mais sa fille Christine lui promet de trouver du boulot pour aider la famille à reprendre le dessus, financièrement.

Christine et son frère Guillaume sont vite engagés à la filature Hudon, et la famille Cadet trouve un logis plus convenable. À l’usine, ce n’est pas une sinécure. Le travail est dur, les ouvriers triment de longues heures, même les enfants, pour un salaire dérisoire. Les accidents sont nombreux.

Christine, appuyée timidement par ses collègues de travail, tente de tenir tête au patronat, mais le combat est difficile.

Richard Gougeon, amateur d’histoire et écrivain méticuleux, s’est passionné pour cette période historique témoignant des débuts de l’ère industrielle à Montréal. La filature Hudon a réellement existé, les gens du coin la surnommant d’ailleurs « la Hudon ».

« Je me suis tellement documenté... surtout que mon héroïne, Christine Cadet, est Belge d’origine. Il fallait que je commence mon histoire en Belgique et de fil en aiguille, j’ai réussi à trouver des éléments romanesques intéressants », commente-t-il.

« Il y avait beaucoup de filatures au Québec : à Valleyfield, à Magog, dans le bout de Québec et évidemment à Montréal. On sait qu’il y a eu des milliers de gens qui ont travaillé dans ces usines, dans des conditions absolument abominables, pour des salaires dérisoires. Souvent, il y avait des familles complètes qui travaillaient au même endroit pour réussir à avoir des salaires convenables pour faire vivre la maisonnée. »

Rapports d’inspecteurs

Richard Gougeon a relevé les conditions de travail de ces gens, notamment en fouillant dans des rapports d’inspecteurs et des rapports de commissions d’enquête.

« Beaucoup d’accidents se produisaient parce que ce n’était pas sécuritaire. Il n’y avait pas la CSST dans ce temps-là. Les gens n’étaient pas syndiqués, au début. Il y a eu des batailles épouvantables pour faire reconnaître leur travail. »

L’écrivain a remarqué que la majorité des travailleurs de ces filatures étaient des femmes. « On sait très bien que les femmes étaient moins bien rémunérées que les messieurs. Par exemple, dans les années 1880, 1890, les monsieurs gagnaient 7 à 8 $ la semaine, les madames gagnaient 4,50 $ et les enfants – parce qu’il y en avait – gagnaient 1,20 $ par semaine. Ils étaient souvent rudoyés par les patrons. Les femmes aussi. »

« Quand il y avait les visites des inspecteurs, parfois, les enfants étaient cachés, pour ne pas que les inspecteurs réalisent qu’il y avait des enfants en bas âge. Dans les années 1880, il y avait parfois des enfants de 8-9 ans qui travaillaient dans ces manufactures. »

représentante syndicale

Au fil de ses recherches, Richard Gougeon a pu se faire une bonne idée des conditions de vie des travailleurs. « L’été, c’était trop chaud, c’était mal aéré. L’hiver, c’était froid. Il y avait des enfants qui travaillaient nu-pieds. »

Ce contexte l’a interpellé. Il fait d’ailleurs partie de l’Atelier d’histoire du quartier Hochelaga-Maisonneuve depuis plusieurs années et c’est là qu’il a pris connaissance du travail de Christine Cadet, qui a réellement existé. « Elle est devenue représentante syndicale, ce qui était très rare à l’époque. »

Richard Gougeon est auteur de plusieurs séries historiques à succès, dont Le bonheur des autres et L’épicerie Sansoucy.

Il habite en Montérégie.

EXTRAIT

Photo courtoisie

« C’était en avril de la dernière année. Le jour s’éteignait dans une pâleur de cire. Les volets étaient tirés, la maisonnée s’engourdissait dans un sommeil tranquille. Au tournant de Notre-Dame, une charrette attelée à deux chevaux déboucha et s’engagea à toute vitesse sur la rue Davidson. Des chandelles allumèrent les fenêtres. Sous la lumière naissante d’un croissant de lune, elle avança comme un monstre menaçant sur la chaussée boueuse. »