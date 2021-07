Annie Guglia est finalement à Tokyo

La Montréalaise Annie Guglia participera finalement aux Jeux olympiques de Tokyo en raison des désistements survenus avant la tenue des épreuves féminines de planche à roulettes.

C’est ce que le Comité olympique canadien a annoncé, tard samedi soir. Deux cas de COVID-19 et une blessure à une autre concurrente lui ont ouvert la porte. L’athlète de 30 ans participera à l’épreuve de «street», qui doit avoir lieu lundi matin, heure de Tokyo.

«C’est un honneur de représenter le Canada dans le cadre de la première présentation d’épreuves de skateboard aux Jeux olympiques et de partager ce moment historique avec tout le monde, a déclaré Guglia dans un communiqué. Je suis très heureuse et très reconnaissante de profiter de cette occasion!»

Le skateboard fait son entrée au programme olympique à Tokyo et mettra en vedette 80 athlètes provenant de 24 pays. Les hommes et les femmes participeront à des épreuves de «park» et de «street» et chaque épreuve comptera 20 compétiteurs.

Micky Papa et Matt Berger représentent également le Canada, et ils n’ont pas été en mesure de se qualifier pour la finale de l’épreuve «street» masculine. Andy Anderson doit pour sa part concourir dans l’épreuve «park», prévue la semaine prochaine.