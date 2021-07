De nombreux feux de forêt sont toujours actifs dans l’Ouest canadien

Les feux de forêt ont continué de faire rage dimanche dans plusieurs provinces touchées dans l’Ouest canadien et particulièrement en Colombie-Britannique, où la situation a peu varié depuis la veille.

• À lire aussi: Feux de forêt: une légère baisse et arrivée de renforts en Colombie-Britannique

• À lire aussi: Feux de forêt: les renforts continuent d’arriver au Manitoba

• À lire aussi: La météo pourrait poser problème aux pompiers forestiers

Près de 257 incendies étaient toujours considérés comme actifs dimanche après-midi en Colombie-Britannique, leur nombre n’ayant donc pas varié depuis le bulletin produit vendredi soir par la province.

Une quarantaine de ces feux ont toutefois commencé à s’approcher dangereusement de certaines communautés, dont celui nommé Two Mile Road, qui était estimé à près de 1000 hectares samedi soir et qui se situe à deux kilomètres au sud de la municipalité de Sicamous.

Le maire de la Ville, Terry Rysz, a ainsi choisi de prolonger l’ordre d’évacuation d’une dizaine de jours face à cette menace, sa municipalité se trouvant dans le secteur névralgique de Kamloops et de Kelowna, à l’ouest de Vernon.

Cinq nouvelles alertes et un ordre d’évacuations supplémentaires ont d’ailleurs été émis dans la province de l’ouest, selon le bulletin sur les incendies publié dimanche matin par le gouvernement. La majorité des évacuations se trouvaient dans la région centrale, qui compte 45 ordres et 52 alertes à elle seule.

La centaine de pompiers mexicains arrivés en renfort samedi après-midi a d’ailleurs été déployée dès dimanche dans la région du sud de l’Okanagan pour tenter de maîtriser le feu de forêt de Nk’Mip Creek, a indiqué le BC Wildfire sur Twitter.

L’Ontario et le Manitoba sous la fumée

«La fumée de feux de forêt actifs dans le nord du Manitoba et de la Saskatchewan et dans le nord-ouest de l’Ontario se propage dans la province aujourd’hui», ont souligné dimanche matin les Services d’urgence, d’aviation et de lutte contre les feux de forêt de l’Ontario sur leur compte Twitter.

La région du nord-ouest de l’Ontario continue d’ailleurs d’être la plus touchée par les feux, avec neuf nouveaux brasiers découverts en début de soirée samedi, portant leur total à 139. Sur ce nombre, 45 n’étaient pas encore maîtrisés et 58 étaient sous surveillance.

Du côté du Nord-Est, aucun nouveau départ de feu n’avait été constaté samedi et leur nombre se maintenait à 13, dont sept en observation.

Comparée aux données de vendredi, la situation a donc très peu bougé, puisque 13 incendies avaient été enregistrés dans le Nord-Est et 138 dans le Nord-Ouest, cette journée-là.

Au Manitoba, la plupart des feux de forêt étaient surveillés en fin de semaine, même si plus d’une dizaine de brasiers demeuraient encore hors de contrôle à l’ouest, près de la frontière avec la Saskatchewan, selon la carte qui répertorie les incendies dans la province.

Trois incendies au Québec

Trois feux étaient affichés, dimanche après-midi, sur la carte de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), dont deux qui étaient maîtrisés et un contenu.

Deux de ces incendies se situaient dans la MRC de Jamésie, dans le Nord-du-Québec. Le premier, qui a débuté vendredi au nord de Chibougamau était maîtrisé, alors que le second situé vers Quévillon et découvert samedi était contenu après avoir été estimé à 14 hectares.

Aussi maîtrisé, le troisième feu se trouvait dans la MRC de Manicouagan, sur la Côte-Nord.

Rappelons que la Belle Province a été capable d’envoyer des effectifs un peu partout au pays, dont une centaine de sapeurs en Colombie-Britannique et des avions-citernes en Ontario et au Manitoba.