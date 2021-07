Deux autres courses en Camionnettes pour Lessard?

VALLÉE-JONCTION | Les amateurs de courses de la Beauce ont été choyés samedi, quand les deux plus grands ambassadeurs du stock-car au sud de la frontière se sont affrontés à l’Autodrome Chaudière lors de la deuxième étape de la « Triple couronne ».

La présence de Raphaël Lessard et d’Alex Labbé en série LMS (Late Model Sportsman) a attiré les foules en cette soirée magique à Vallée-Jonction. Les 23 pilotes au départ de l’épreuve principale, remportée par Steve Côté, ont su animer le spectacle.

Entre deux séances d’essais libres, Lessard a accepté de répondre aux questions du représentant du Journal.

Parfois sans filtre, parfois aussi sans vouloir trop s’emballer sur ces projets d’avenir.

« Depuis que je suis rentré à la maison [à Saint-Joseph-de-Beauce], a-t-il déclaré d’entrée de jeu, j’essaie de rester positif. Mais je ne veux pas me fixer d’attentes. »

Le téléphone sonne

N’empêche que depuis qu’il a perdu son volant au sein de l’écurie GMS dans la série des Camionnettes NASCAR, le téléphone s’est mis à sonner.

« Je ne me plains pas, avoue-t-il. Honnêtement, je ne pensais pas avoir cette chance de courir aussi souvent, sur l’asphalte ou même sur la terre battue. »

Lessard ne voit pas ce retour au Québec comme une rétrogradation. Au contraire, c’est une façon de garder la main. Au cas où...

Or, selon des sources fiables, Le Journal, qui a été le premier à annoncer il y a quelques mois que, faute d’argent, il ne pouvait plus poursuivre son parcours aux États-Unis, a appris que la saison du pilote québécois de 20 ans n’était probablement pas terminée en Camionnettes.

« Souvent, j’entends parler de négociations me concernant sans que je sois vraiment informé, a-t-il dit dans notre entretien. Mais bon, il est en effet possible que je fasse une course d’ici à la fin de 2021. »

En fait, c’est probablement deux épreuves, dont les lieux et les dates restent à confirmer, qui sont sérieusement envisagées.

« Je sais qu’il y a des discussions en cours, avance-t-il. On travaille fort... »

L’écurie Niece sur les rangs

Des investisseurs de la première heure, à qui Lessard doit une fière chandelle, se disent prêts à revenir dans le dossier et à sortir leur carnet de chèques pour 2022.

« On regarde les options, affirme

Lessard. Si ce n’est pas avec l’équipe GMS, ce pourrait être avec l’écurie Niece avec qui j’ai eu des pourparlers il y a quelques mois. On va aller où le budget va me le permettre. »

Les frères Denis et Louis Larue sont à la tête d’une des écuries les plus réputées en Late Models. Après avoir appris à gagner avec Labbé, ils sont prêts à en faire autant avec Lessard. « Pour mon frère et moi, c’était inconcevable de laisser un pilote aussi talentueux que Raphaël sans volant », a dit Louis.