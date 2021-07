Elle fait six blessés en coinçant son panier d’épicerie dans un escalier roulant

Un incident hors du commun s’est produit mardi dernier dans le métro de Paris, a rapporté le journal français Le Parisien.

Vers l’heure du midi, une femme a coincé son panier d’épicerie dans l’escalier roulant de la station Château-Rouge. Or, l’escalier était bondé au moment de l’incident et six personnes ont été blessées.

Dans le lot, un homme a saigné de la jambe de façon abondante et sa blessure a nécessité 11 points de suture. Une femme a pour sa part dû recevoir huit points de suture.

Selon des témoins, la femme responsable de cet événement aurait arraché l’armature de l’escalier roulant en tentant de débloquer son panier. Un panneau de métal aurait donc ensuite blessé les jambes de six usagers du métro.

D’après Le Parisien, la propriétaire du panier d’épicerie se serait enfuie avant l’arrivée des policiers et serait toujours recherchée par les autorités.