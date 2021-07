Habile le monsieur

Ça ne tourne pas rond. N’y a-t-il qu’avec Marc Bergevin, le stratège, qu’on découvre des situations aussi loufoques ?

Je ne me souviens pas d’avoir vu ça auparavant. Un directeur général qui, avant même son joueur ou son agent, déclare à qui veut l’entendre qu’un de ses hommes, Shea Weber, est probablement fini. Que les blessures accumulées et aggravées pendant les dernières séries ne lui permettront vraisemblablement plus de retourner au jeu. Ni Weber ni son agent ne commentent. Vous et moi savons très bien que Marc Bergevin n’a pas décidé tout seul, sans consulter le clan Weber, de faire des déclarations aussi décisives, importantes.

Dans la même foulée, Marc Bergevin, avant le repêchage du Kraken, parlait du cas douteux de Carey Price, de ses blessures, de ses incertitudes et d’un examen médical qui, curieusement, aurait lieu après le repêchage du Kraken. Habile, n’est-ce pas ? Je comprends la stratégie de Marc qui consiste à décourager son homologue de Seattle, Ron Francis, mais de le faire aussi ouvertement sans aucune subtilité, j’avoue que ça m’épate.

JO REVIENDRA

Et cette semaine, le flamboyant GM de Montréal arrive avec des nouvelles fraîches et réjouissantes. Alors que de nombreux analystes et connaisseurs avancent que Jonathan Drouin ne jouera plus jamais pour le Canadien, Bergevin nous dit candidement que lui et Dominique Ducharme ont rencontré Jo, qu’il est rétabli (on n’a jamais su ce qu’il avait), qu’il va très bien et qu’il sera au camp d’entraînement de l’équipe à l’automne.

Est-ce aussi vrai que l’affaire Weber et l’affaire Price ? Est-ce le même théâtre d’été ?

ET TATAR

Toujours positionné parmi les meilleurs pointeurs du Canadien depuis son arrivée à Montréal, on le voyait sur les unités spéciales, il allait bon train, et, tout d’un coup, fin des émissions ! On a décidé ou observé que ce gars-là ne vaut pas une claque en séries éliminatoires. Non seulement on ne l’aime plus, mais, en plus, on ne l’habille plus. Joueur autonome sans compensation, une autre maison à vendre.

Il avait subi un traitement semblable à Vegas. Que s’est-il passé ? Silence radio.

JOËL À L’OUEST

Comme plusieurs, je croyais que Joël Bouchard et Marc Bergevin étaient de mèche et qu’éventuellement, l’instructeur du Rocket monterait d’un échelon et se retrouverait derrière le banc du gros club. Non. Personne ne l’a vu venir, et Bouchard a foutu le camp à l’autre bout du continent. Dans une meilleure situation ? Pas vraiment. Au même poste d’instructeur d’une équipe de la Ligue américaine. Explication ? Aucune. Il est parti, c’est tout. Dans l’entourage du Canadien, nombreux étaient ceux qui voyaient Bouchard prendre les rênes à Montréal. Les succès soudains de l’équipe sous Ducharme ont-ils changé la donne ? Il le faut pour que Joël choisisse Anaheim (via San Diego) pour atteindre la Ligue nationale plus rapidement.

POURQUOI

Une petite dernière dans le bizarroïde est l’embauche de Kelly Buchberger comme adjoint à Jean-François Houle au sein du Rocket de Laval. Un gars de l’Ouest alors que le Québec est plein de bons instructeurs, d’enseignants compétents. Et on va chercher un homme à l’autre bout du pays. Pourquoi pas donner la chance à un gars d’ici ? Adjoint au club-école, il me semble qu’il n’y a pas un gros risque.

On se gratte la tête souvent avec cette équipe, non ?

De l’enclave