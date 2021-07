Quand le destin fait dérailler les plans

Tout premier roman de Marie Vareille, l’écrivaine française qui a séduit plus de 400 000 lecteurs avec ses romans délicieux et remplis d’humour, Ma vie, mon ex et autres calamités montre à quel point le destin peut parfois nous réserver de drôles de surprises. Son héroïne, Juliette, est licenciée et se fait larguer du jour au lendemain. Elle part aux Maldives pour reconquérir son ex... mais c’est un autre homme qui apparaît sur son chemin.

Juliette, qui pensait tout avoir pour être heureuse, dans la vie, se retrouve avec de nouveaux statuts déplaisants : célibataire, sans domicile et sans-emploi. La totale. Elle déprime devant la série Gossip Girl en mangeant des biscuits et en ruminant sa mauvaise passe.

Apprenant que son ex, Nicolas, part en vacances aux Maldives, elle tente le tout pour le tout et vide son compte en banque pour aller le retrouver « par hasard ». Elle pense le reconquérir, mais n’avait pas prévu le trouver en bonne compagnie...

Aux Maldives, entre deux séances de plongée, Juliette fait la connaissance de Mark, un homme séduisant, mais désagréable. Y a-t-il de l’amour dans l’air ou tout va-t-il foirer encore une fois ?

Photo courtoisie

Marie Vareille, nouvelle maman de son deuxième enfant, une fille, parle avec bonheur de ce premier roman publié en 2014 en France, et maintenant proposé aux lecteurs québécois.

« Je suis une très grande fan de comédies romantiques anglaises, comme Coup de foudre à Notting Hill et Love Actually. C’est vraiment mon truc. J’avais envie de reproduire un peu ça, en livre, avec un contexte français, parce qu’on avait pas mal de chick lit anglo-saxonne, en France, mais jamais d’héroïnes françaises dans ce genre. »

Contexte connu

Elle s’est inspirée en partie de faits vécus, pour parler des relations hommes-femmes. « C’était en plein dans mon contexte ! À l’époque, j’étais célibataire, à Paris. Je cherchais un amoureux et ça se passait toujours très mal. Je regardais toutes mes copines qui étaient en couple... j’étais en plein dans cette atmosphère. Évidemment, il ne m’est pas arrivé la même chose que Juliette, mais j’étais vraiment dans ce contexte, à cette époque. »

Marie Vareille aime beaucoup la plongée sous-marine, comme Juliette. « Dès que j’ai l’occasion d’en faire, j’en fais. Et en fait, les Maldives, j’y suis allée il y a dix ans. J’ai trouvé que c’était un endroit absolument paradisiaque. Et d’ailleurs c’est là que j’ai passé ma certification PADI. »

Cadre idyllique

Comme il n’y a aucune limite aux voyages, en littérature, Juliette est allée droit aux Maldives, dans l’océan Indien. « C’est vraiment idyllique et c’était le cadre idéal pour une jolie romance dans laquelle on a envie de se projeter. J’avais envie que ce soit un livre qui permette aux gens de s’évader, et moi, quand j’avais des chagrins d’amour, je lisais énormément de chick lit, et les livres de Sophie Kinsella me faisaient un bien fou ! »

« Même si, dans la réalité, les choses se passent rarement aussi facilement, c’était un peu l’idée. C’est un conte de fées moderne : rencontrer un prince charmant et tout finit bien, dans un cadre idyllique. C’est pour consoler les bonnes copines, on va dire ! »

EXTRAIT

« Un Maldivien l’attendait à la sortie avec une pancarte. Elle lui dit bonjour, elle avait rarement été aussi contente de voir quelqu’un. Elle allait enfin pouvoir se détendre. Il s’étonna de ce qu’elle voyageait léger, elle hocha la tête sans répondre, mieux valait sourire bêtement que de se lancer dans des explications compliquées. Ils montèrent dans un bateau pour rejoindre l’hôtel. Elle regardait la mer, les reflets bleus, les petites îles désertes, les bancs de sable et le ciel vide à l’infini et réalisa que ça valait la peine d’affronter l’avion deux fois de suite, de vider son compte en banque après avoir été licenciée et larguée, ne serait-ce que pour voir ça. »