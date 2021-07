Quartiers centraux de Québec: Saint-Roch, dynamique et... hors norme!

Ce reportage a été réalisé en partenariat avec la SDC St-Roch.

Saint-Roch est un quartier dynamique et très diversifié avec plus de 245 entreprises. Un quartier branché avec l’offre culinaire variée et abondante de ses multiples restaurants, cafés et bars animés. Saint-Roch accueille également des boutiques diversifiées et authentiques.

Des salles de concert, des théâtres et des galeries d'art contemporain parsèment tout le quartier ainsi qu’un nombre important d'entreprises en nouvelles technologies. On y tient de nombreux événements éclectiques et assumés. La vitalité culturelle et ses résidents rendent ce quartier hyper distinctif, unique, voire même hors norme.

Afin de bien cerner l’énergie du quartier, voici quelques extraits du slam de la slameuse Aurélie Leclerc:

«Oui, nous sommes de ce quartier qui ne dort quasi jamais, de ces coins de rue vivants, de ces commerces surprenants, cavernes d’Ali Baba aux 1001 secrets. Nous sommes complets et sans regret. Éclectiques, et concrets. Si seulement j’te l’racontais...»

«Nous sommes ces spectacles de classique, de théâtre et de punk. Sans distinction, on produit l’art sous toutes ses formes, rien d’uniforme, et c’est parfait comme ça.»

«Nous sommes ces saveurs différentes et explosives. Ces cuisines parfois excessives. Ces chefs culinaires, ces cuisinières, ces amateurs et brasseurs de bonnes bières.»

«Nous sommes ces coiffeurs, ces designers et ces tatoueurs passionnés. Nous sommes ces créateurs qui brassent des idées, ces studios de photo, de jeux, de dessins animés aux univers riches et éclatés.»

«Nous sommes ces magasins underground, ces restos, ces friperies. Ces universités, ces bureaux, ces boulangeries. Nous sommes ces rues étroites, ces petits parcs et ces cafés funky. Ces services de santé, de physio, de lunetteries. Ces magasins de vinyles, de mode, ces bouquineries. Nous sommes tout ça, et tellement plus, j’te l’dis.»

