Se déhancher pour oublier la COVID-19

Une infirmière de Québec pour qui la danse aura été un exutoire aux horreurs de la COVID-19 veut offrir le même remède à des soignants en leur proposant des cours de danse latine gratuits.

Ève Massicotte a récemment mis sur pied l’initiative « La Santé Danse » pour faire découvrir sa passion à des collègues.

Le projet, qui prévoit offrir une session de quatre semaines de salsa, de bachata ou de kizomba, s’adresse aux infirmiers, aux préposés aux bénéficiaires et aux inhalothérapeutes.

« Je trouve qu’après tout ce qu’on a vécu, on mérite un peu ce genre de bonheur là », explique Ève Massicotte.

« On a eu des passe-droits au Costco, des rabais sur l’essence, ça a fait vraiment plaisir. Mais pour notre bien-être, pour notre santé mentale, il n’y a pas grand-chose. »

Briser l’isolement

Ève Massicotte

Infirmière

C’est dans ses cours de danse que l’infirmière clinicienne qui pratique en soins intensifs à l’IUCPQ a réussi à décrocher de la pandémie.

Au front dès le début de la crise, elle confie que certaines journées étaient difficiles.

« Surtout durant la première vague. On était dans l’inconnu, on ne savait pas ce que c’était et on devait rentrer dans les chambres malgré tout. C’est extrêmement difficile », raconte la jeune femme, qui avait l’impression de ne jamais pouvoir se sortir de cette bulle de COVID-19.

« J’arrivais à la maison complètement brûlée et c’était douche, dodo, et on recommence demain. Je me sentais très isolée », se souvient-elle.

Puis, les cours de danse ont repris et c’est là qu’est née l’idée de « La Santé Danse ».

« Ça m’a fait tellement de bien, ça me fait oublier le reste », confie-t-elle.

Redonner aux soignants

Associée au Studio Salsa Attitude dans l’aventure, Ève Massicotte a créé la page Facebook « La Santé Danse » pour rejoindre les soignants et elle a aussi lancé une campagne de sociofinancement pour offrir les cours gratuitement.

Elle précise que de nouveaux groupes pourraient être ouverts et qu’il est même possible que des cours de jours soient organisés.

« Je travaille moi-même de soir, donc c’est possible qu’on le fasse s’il y a de la demande d’infirmières qui travaillent de soir ou de nuit et qui voudraient essayer », explique-t-elle, précisant qu’elle invite aussi les travailleurs d’autres établissements, soit du CHU ou du CIUSSS, à participer.

