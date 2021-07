Un vélo bien équipé

Réflecteurs et accessoires réfléchissants, porte-gourde, béquille, sacoche et sacs, cyclomètre, phares pour rouler à la noirceur, trousse de réparation, rétroviseur, cadenas... Il existe une foule d’accessoires à fixer sur son vélo permettant d’augmenter la visibilité, la sécurité et le plaisir sur la route. En voici quelques-uns.

Outils essentiels

Photo courtoisie

Parce qu’un bris est si vite arrivé, cet ensemble d’outils pour vélo EVO réunit dans un sac de selle (1,5 litre) tout le nécessaire pour effectuer une réparation mineure. C’est-à-dire une mini pompe à tête double, un multi-outil à six fonctions, des leviers démonte-pneus et un ensemble de rustines. Ainsi, si une crevaison survient ou qu’un ajustement est requis, le cycliste ne sera pas pris au dépourvu.

Prix : 69,99 $

Points de vente : sportsexperts.ca

Pratique lumière

Photo courtoisie

L’Oxford Ultratorch Mini + USB est une lumière secondaire compacte, légère, mais puissante avec ses quatre modes d’éclairage produisant 100 lumens. Ainsi, elle illuminera le chemin du cycliste lors de ses sorties à l’aube ou au crépuscule, en plus de permettre aux autres usagers de la route de le voir. Elle se recharge à l’aide d’un port USB.

Prix : 49,99 $

Points de vente: magasin-echo-sports.ca

Indispensable cyclomètre

Photos courtoisie

Les cyclistes ont la possibilité d’enregistrer chaque détail épique de leurs activités tels la vitesse, la distance, le nombre de sauts, la durée de suspension, les descentes périlleuses et les ascensions intenses à l’aide du Cyclometre GPS GARMIN EDGE 130 Plus. Ils peuvent aussi synchroniser tous les entraînements de leurs comptes Garmin ConnectTM directement sur leur cellulaire, permettre à leurs amis de les suivre en temps réel, afficher la distance qu’il leur reste à gravir ainsi que le degré de la pente selon leur itinéraire et plus encore !

Prix : 289,99 $

Points de vente : sportsexperts.ca

Voir partout

Photo courtoisie

Ce miroir de vélo en résine Mirrycle permet de jeter un coup d’œil autour de soi tout en pédalant, et ce, même dans les angles morts, afin d’éviter les accidents. Il est compatible avec tous les guidons hybrides ou de banlieue, peu importe le matériel dont ils se composent, comprend des adaptateurs et se plie pour un rangement facile.

Prix : 24,99 $

Points de vente : lacordee.com

Cadenas et alarme antivol

Photo courtoisie

Adoré par les propriétaires de vélos à assistance électriques, mais aussi très pratique pour les autres types de montures, ce solide cadenas en forme de « D » d’Oxford émet une forte alarme lorsqu’un malfaiteur tente de le briser pour s’emparer du vélo. Voilà qui refroidira les ardeurs des voleurs !