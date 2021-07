Un vote par la poste historique à Québec

Le président de l’élection municipale à Québec est certain de pouvoir assurer l’intégrité du vote par la poste, malgré son ampleur inédite, alors que près de 100 000 électeurs seront admissibles.

Comme près de 450 autres municipalités dans la province, la Ville de Québec a décidé d’autoriser le vote par correspondance pour tous les électeurs âgés de 70 ans et plus qui en font la demande, en raison de la pandémie.

D’autres catégories d’électeurs pourront aussi se prévaloir de ce droit, comme les personnes qui résident dans des résidences pour aînés ou des CHSLD, celles qui sont incapables de se déplacer pour des raisons de santé, ou encore qui doivent s’isoler en raison de la COVID-19.

« Aucune crainte »

En tout, on estime que 95 000 électeurs de Québec auront la possibilité de voter par la poste, soit plus de 20 % des 415 000 citoyens appelés aux urnes le 7 novembre. C’est un fort contraste avec l’élection de 2017, où cette option n’était même pas offerte. En 2013, un nombre marginal d’électeurs avait toutefois pu tester cette procédure.

Le président d’élection désigné par la Ville, Sylvain Ouellet, confirme que d’étendre le vote par la poste à un nombre aussi significatif d’individus est une première. Il se montre toutefois rassurant. « On est prêt à accueillir tous les électeurs admissibles », affirme-t-il.

« Je n’ai aucune crainte. On a vraiment travaillé fort pour mettre en place la structure qu’il faut et les systèmes adaptés pour permettre de faire voter les gens facilement et assurer l’intégrité du vote par correspondance », dit M. Ouellet, qui en est à sa quatrième élection générale.

Traçabilité

À lui seul, le bassin de 20 000 électeurs dans les résidences pour aînés et les CHSLD représentera une clientèle importante à desservir, car aucun bureau de vote itinérant ne pourra y être déployé. Chez les autres personnes de 70 ans et plus, la demande pour le vote par correspondance risque d’être plus faible, à moins que la situation sanitaire se dégrade, croit-on.

Les trousses de vote par la poste ne seront pas systématiquement envoyées aux personnes admissibles, qui devront volontairement signifier leur intérêt. Des mécanismes permettront la traçabilité des bulletins de vote à chaque étape.

L’information sera consignée dans les listes électorales, pour éviter qu’une personne tente de voter une deuxième fois en personne. Les votes devront être réceptionnés au plus tard le 7 novembre à 16 h 30, pour ne pas retarder le dépouillement.