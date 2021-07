1200 kilomètres de vélo pour amasser des fonds contre la violence conjugale

Marie-Sophie L'Heureux s’est lancé le défi de rouler 1200 kilomètres en vélo afin d’amasser des fonds pour lutter contre la violence conjugale.

Lundi matin vers 8h, au centre-ville de Montréal, Mme L'Heureux quittait la métropole avec deux de ses amis en direction de Gaspé.

Mme L’Heureux a elle-même été victime de violence conjugale pendant quelques années. C’est d'ailleurs pour ça qu’elle souhaite amasser 60 000 $ pour l’organisme SOS Violence Conjugale, qui l’avait aidée lorsqu’elle était dans cette période sombre de sa vie.

«Ce n’est pas nouveau qu’il y ait des féminicides, ce n’est pas depuis janvier 2021», explique Mme L'Heureux. «Là, j’ai l’impression qu’on les voit plus, qu’on réalise à quel point il y a eu une révolution féministe dans les années 1960-1970. Il y a eu le droit de vote avant ça, les femmes ont pu accéder au marché du travail, aux études, mais je ne suis pas certaine que la révolution s’est faite au niveau de l’intime. Je pense qu’on est rendus là.»

La Montréalaise souhaite amasser 60 000$ parce que l’organisme SOS Violence Conjugale reçoit 60 000 appels de détresse et de demande d’information.

Pour l’instant, la cycliste a ramassé 40 000 $.

Si elle complète l'entièreté du parcours par elle-même, deux de ses amies partent avec elle pour le début de son cheminement.

«La première étape dans la vie, je pense que c’est la plus difficile pour beaucoup de domaines», explique son amie Marie-Christine. «Partir à vélo pour un long périple, ou même se sortir d’une relation toxique, dangereuse. Les amis, les alliés, je pense pour nous aider à traverser la première étape, donc c’est pour ça que moi et Karine on traverse la première étape avec Marie-Sophie aujourd’hui, qui va être un beau défi, ensoleillé, avec un vent de dos.»

Marie-Sophie L’Heureux va rouler pendant 12 jours jusqu’à Gaspé. Elle prévoit arriver le 7 août.