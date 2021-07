Allègement des mesures sanitaires: un autre pas dans la bonne direction pour les bars

L’autorisation donnée aux bars de pouvoir servir de l’alcool jusqu’à 1h du matin dès dimanche est un autre pas dans la bonne direction pour les tenanciers, qui ont hâte de pouvoir retrouver leur rythme d’affaires normal.

«On prend tout ce qui passe. On est tous contents d’avoir une heure de plus. Ça va aider la clientèle à festoyer un peu plus. C’est un plus pour nous», indique Danny Jobin, copropriétaire des bars Date Karaoké Club et District Vidéo Lounge à Montréal.

Mais à l’approche de la fin de la saison estivale, M. Jobin espère d’autres assouplissements après les derniers mois particulièrement difficiles.

«Plus ils vont nous donner d’heures de service, plus ça va nous aider à passer le prochain hiver qui s’en vient. Le domaine des bars l’hiver, c’est un peu plus compliqué. On a moins de monde et on a moins de revenus», explique-t-il.