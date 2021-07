Bonne Ste-Anne... priez pour nous

C’est la fête de Sainte-Anne (la mère de Marie et donc grand-mère maternelle de Jésus) aujourd’hui et donc la fin de la neuvaine à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. La célébration solennelle de la fête de Sainte-Anne (messe) aura lieu à 10 h 30 ce matin en compagnie du cardinal Gérald Cyprien Lacroix. La basilique ne peut accueillir que 250 personnes en raison des mesures sanitaires. Par ailleurs, la cérémonie de l’onction des malades sera présentée à 15 h dans le parc devant la basilique.

En affaires depuis 70 ans

Photos courtoisie

Réfrigération Genois de Québec fête ses 70 ans aujourd’hui. C’est en effet le 26 juillet 1951 que Roger Genois, alors âgé de 27 ans, achète les actifs de la compagnie J.E. Guillemette pour fonder Réfrigération Genois qui offre alors ses services aux nombreuses épiceries et boucheries du quartier Saint-Sauveur en plus de faire la réparation de réfrigérateurs et lave-vaisselle pour les particuliers. Vers la fin des années 50, flairant la bonne affaire, Roger Genois ajouta une spécialité nouvellement introduite sur le marché : la machine à fabriquer de la glace. La vente et la réparation de machines à glace sont devenues et restent à ce jour la marque de commerce de la compagnie. Sur la photo, Roger Genois devant son commerce dans les années 1960.

Trois générations plus tard

Photo courtoisie

C’est en 1982 que Jacques Genois, l’aîné de la famille, reprend la direction de la compagnie Réfrigération Genois après avoir fait ses études en mécanique du bâtiment au CÉGEP de Limoilou. L’entreprise continue de se spécialiser dans la vente et la réparation de machines à glace et offre ses services au niveau commercial et institutionnel. Depuis la fin des années 2000, Jacques peut compter sur l’aide de son fils Ian, et ce dernier a fondé sa propre compagnie : Genois inc. Réfrigération médicale et commerciale, qui, en plus d’offrir le service de vente, entretien et réparation pour les machines à glace, a ajouté une spécialité au niveau de la réfrigération médicale. Genois inc. représente trois générations qui ont œuvré dans le domaine de la réfrigération et qui ont su passer à travers le temps en s’adaptant aux nouvelles technologies et aux besoins de leurs clients, tout en leur offrant un service des plus personnalisé. Roger Genois, pionnier de la réfrigération, est décédé le 17 juin 2013 à l’âge de 87 ans. Sur la photo, le père et le fils, Jacques et Ian Genois.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 26 juillet 1971. Apollo XV s’élance vers la Lune, avec à son bord David Scott, James B. Irwin et Alfred M. Worden. Le vaisseau spatial transporte aussi le Lunar Roving Vehicle (photo) dans lequel deux des astronautes effectueront trois excursions sur la Lune.

Anniversaires

Photo courtoisie

Ève-Marie Lortie (photo), journaliste et animatrice à Salut Bonjour Week-End à TVA, 46 ans... Georges Bélanger, denturologiste de Québec, 79 ans... Audrey De Montigny, chanteuse et participante de l’émission Canadian Idol en 2003, 36 ans... Sandra Bullock, actrice américaine, 57 ans... Kevin Spacey, acteur américain, 62 ans... Mick Jagger, chanteur soliste des Rolling Stones, 78 ans... Robert Rousseau, hockeyeur québécois avec le Canadien de 1960 à 1970, 81 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 26 juillet 2020 : Olivia de Havilland (photo), 104 ans, actrice hollywoodienne qui avait notamment joué dans Autant en emporte le vent et qui fut deux fois primée par l’Oscar de la meilleure actrice... 2019 : Russi Taylor, 75 ans, la voix officielle anglophone de Minnie Mouse pendant plus de 30 ans... 2016 : Forrest Edward Mars, Jr., 84 ans, milliardaire américain, héritier du fondateur du groupe Mars... 2015 : Bobbi Kristina Brown, 22 ans, fille de Whitney Houston... 2013 : Luc Beauregard, 71 ans, fondateur du cabinet de relations publiques National et président fondateur du groupe conseil Respublica... 2010 : André Demers, président fondateur des Productions Horticoles Demers... 2009 : Yannick Poulin, 27 ans, policier du Service de police de Saint-Georges... 2005 : Gilles Marotte, 60 ans, défenseur de la LNH... 1995 : Raymond Mailloux, 77 ans, politicien... 1994 : Roland Gladu, 83 ans, joueur de baseball avec les Royaux de Montréal (1932-1933) et les Athlétiques de Québec (1940-1942) et les Braves de Boston (21 matchs) en 1944... 1970 : Robert Taschereau, 73 ans, politicien et magistrat.