«Claudia à la page»: la parole aux auteurs

Même si le livre manque souvent de vitrines à la télévision, Claudia Larochelle ne désespère pas de voir celui-ci regagner ses lettres de noblesse à heure de grande écoute. Elle-même ajoute sa pierre à l’édifice avec la série de tête-à-tête littéraires «Claudia à la page», où les auteurs et leurs mots sont à l’honneur.

«Il y aura toujours de l’espace pour une, deux ou trois émissions du genre, glisse Claudia Larochelle, dont ICI ARTV débranchait le magazine "Lire" il y a cinq ans. À voir le succès d’une émission comme "Plus on est de fous, plus on lit", qu’anime Marie-Louise Arsenault à ICI Première, je me dis que ça ne se peut pas qu’on ne réalise pas qu’il y a un intérêt envers les lettres et la lecture. Cette émission existe depuis 11 ans; la preuve est là que les gens en veulent et en demandent. De plus en plus, on a besoin de se rapprocher des arts et des créateurs.»

Photo Courtoisie, Savoir Média/Laurence Labat

Respect et franchise

L’animatrice, autrice et journaliste a d’ailleurs un bouquin à la main, «Les occasions manquées», de Lucy Fricke, qui paraîtra fin août, lorsqu’on la joint pour jaser de «Claudia à la page», sympathiques capsules à l’affiche depuis la mi-juillet sur Savoir Média.

«On ramène la parole de nos écrivaines et écrivains, qui sont aussi des philosophes, des visionnaires, des clairvoyants, expose Claudia pour définir son concept. Je pense qu’on l’oublie souvent. On donne beaucoup la parole à d’autres types de vedettes, mais pas assez, selon moi, aux écrivaines et écrivains d’ici, qui contribuent à façonner notre Québec.»

Dans «Claudia à la page», Claudia Larochelle offre des conversations épurées avec 16 plumes québécoises de tous horizons, origines, âges et cultures, des gens tous «sincères et gentils, dans le respect et la bienveillance, avec une belle franchise et une vérité», souligne l’intervieweuse.

Kim Thúy, India Desjardins, Michel Rabagliati, Robert Lalonde, Chrystine Brouillet, Stanley Péant, Marie-Hélène Poitras, Michel Jean et Marc Séguin font partie de la liste sélecte, mais Claudia Larochelle espère allonger celle-ci dans d’éventuelles autres saisons de son rendez-vous.

«On est vraiment dans une entrevue très condensée et synthétisée, où on va à l’essentiel, et où on se consacre à l’intimité des créateurs et des créatrices, à leur monde intérieur, ce qui les pousse à écrire et fait d’eux des artistes à part entière. On se concentre sur le propos et l’intériorité. J’avais le goût de faire des entrevues en profondeur, et c’est ce qu’on fait, même si c’est court.»

«Et, c’est bien que ça soit court, parce qu’on va au cœur de l’âme humaine. Du moins, j’ai essayé de ne pas rester en superficialité et d’aller gratter le plus possible. Parmi les invités, il y a beaucoup d’auteurs et autrices que j’avais interviewés plusieurs fois, et je me suis beaucoup demandé comment les amener ailleurs, pour ne pas répéter constamment les mêmes choses. Ça me donne un défi», continue Claudia Larochelle, qui a elle-même écrit ou collaboré à une vingtaine d’ouvrages, adultes ou jeunesses, depuis 15 ans.

Des jeux de la «Doudou»

D’ailleurs, la fameuse «Doudou» de Claudia, personnage central de bientôt huit adorables albums illustrés pour les tout-petits, réapparaîtra cet automne dans une nouvelle aventure, «La doudou qui avait attrapé des poux». La «Doudou» aura même bientôt sa propre gamme de jeux en magasin, qui inclura une peluche doudou logée dans une petite maison en carton, un jeu de société et un casse-tête.

Puis, pour les «grands», Claudia Larochelle proposera un balado portant sur un crime non résolu, sur QUB radio, en novembre, ainsi que le texte du spectacle littéraire «Nelly et Sylvia», qu’elle avait monté au Festival international de la littérature (FIL) en 2019, qui sera publié aux Éditions Cheval d’août.

«Claudia à la page», du lundi au jeudi, à 20 h, sur Savoir Média. En rediffusion du mardi au vendredi, à 13 h, et disponible en tout temps à www.savoir.media.