Concours vaccinal : Déjà plus de 360 000 Québécois inscrits

Malgré quelques ratés techniques, déjà plus de 360 000 Québécois ont réussi à s’inscrire au concours vaccinal organisé par Loto-Québec et le ministère de la Santé afin d’encourager les gens à se faire vacciner.

Au cours de la seule journée de dimanche, un peu moins de 300 000 inscriptions ont été effectuées sur le portail Internet qui permet aux Québécois d’obtenir leur preuve vaccinale, en plus de s’inscrire au concours « Gagner à être vacciné ».

À 8h00 lundi matin, 65 548 inscriptions additionnelles avaient été enregistrées. Vingt-quatre heures après l’ouverture des inscriptions, une mise en garde prévenant de difficultés causées par l’achalandage élevé était toujours affichée sur le portail.

« Le site d’inscription concours a été vingt fois plus sollicité que d’habitude. Nous sommes conscients qu’il y a eu des pannes sur le site. On continue de s’adapter à l’afflux et à améliorer le système », a commenté le porte-parole du ministère de la Santé, Robert Maranda.

Le PQ craint un « flop »

Le porte-parole péquiste en matière de santé, Joël Arseneau, craint que toute cette opération ne se transforme en un grand « coup d’épée dans l’eau », voire même un « flop », alors qu'on voit la vaccination stagner chez les jeunes. Il presse le gouvernement de mettre de l’avant d’autres initiatives afin de stimuler la vaccination.

Dans un message publié lundi sur les réseaux sociaux, le premier ministre François Legault a demandé un effort additionnel aux Québécois afin d’atteindre l’objectif de 75 % de pleine vaccination d'ici le 31 août. Le taux de vaccination à deux doses a franchi les 60 % chez les 12 ans et plus, lundi.

Le Québec franchit le cap du 60% des 12 ans et plus vaccinés avec 2 doses.

Encore un effort pour monter ça à 75%! https://t.co/hXhURIQfIa — François Legault (@francoislegault) July 26, 2021

Rappelons que le concours vaccinal offre, aux Québécois de 18 ans et plus ayant reçu au moins une dose, la chance de gagner l’un des quatre lots de 150 000 $. Les tirages ont lieu à chaque vendredi du mois d’août. Un grand tirage de 1 million $ sera aussi effectué le 3 septembre, parmi ceux ayant reçu deux doses de vaccin.

Les gens vaccinés ont jusqu’au 5 août 23h59 pour s’inscrire au premier tirage.