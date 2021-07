Cure de jouvence pour un quai du port de Sept-Îles

Le quai du port de Sept-Îles pourra à nouveau accueillir des navires au cours des prochaines semaines, à la suite de travaux de réfection et d’allongement du quai qui sont complétés à 99 %.

La couche d’asphalte qui a récemment été posée représente la dernière étape de ce projet de 20 millions de dollars qui consistait notamment à installer un nouveau mur de palplanches devant le quai existant.

Aussi, le terrain a été remblayé et la capacité portante du quai a été augmentée, si bien que des équipements et des matériaux plus lourds pourront désormais y être manipulés.

Un nouveau système d’éclairage a été mis en place et un cabestan intégré à une borne d’amarrage a été installé pour faciliter le travail des débardeurs.

D’autres améliorations ont été apportées sur le plan environnemental et pour la fourniture d’eau potable aux navires.

«On a une cabane à eau qui est beaucoup plus efficace pour alimenter les navires en eau. En plus, on a amélioré tout le système de drainage. On capte les eaux de ruissellement et on les traite avant d’être rejetée dans la baie», a expliqué Manon D’Auteuil, directrice de l’ingénierie au Port de Sept-Îles.

La date précise de la réouverture du quai n’est pas encore déterminée. Il reste quelques procédures administratives et des travaux mineurs à compléter.

D’ici le retour des navires, dont le «Bella Desgagnés» qui assure la desserte maritime de la Basse-Côte-Nord et d'Anticosti, les pêcheurs sportifs y ont pleinement accès à leur grand bonheur.

«Ça fait plusieurs années que je viens sur le quai pour pêcher le maquereau, a indiqué Lina Beaudin, une pêcheuse rencontrée par TVA Nouvelles. L'année passée, on a trouvé ça dur, les pêcheurs. Cette année, ils ont rouvert les barrières. On est bien content de ça. On va venir plus souvent. C'est beau, ça a bien été fait, il n'y a plus de trou, tout a bien été réparé. On va avoir bien du fun cet été. »

Le prochain chantier du port sera le quai Monseigneur-Blanche, actuellement utilisé par des remorqueurs, qui montre aussi des signes de faiblesses.

«Dans le cas du quai Monseigneur-Blanche, naturellement, il est vieillissant aussi. C’est notre plus vieux. On a été obligé de limiter l’accès à une certaine portion avant de pouvoir faire des travaux afin de prolonger sa vie en attendant qu’un jour, on puisse faire des travaux de plus haute importance», a indiqué Manon D'Auteuil.

Au cours des dernières années, plus d’un demi-milliard de dollars d’investissement public et privé ont été réalisés au port de Sept-Îles.