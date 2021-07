Le baromètre des destinations qui vous intéressent le plus

Chaque semaine, Le Journal, en collaboration avec la firme Léger, dévoile un coup de sonde sur une variété de sujets qui vous touchent de près ou de loin. Notre baromètre mesure ainsi--- ce qui vous fait vibrer ou sourciller en tant que Québécoise et Québécois, jeune et moins jeune, francophone, anglophone ou allophone, à Montréal ou en région.

Parmi les pays suivants, lesquels aimez-vous ou souhaiteriez-vous le plus visiter?

1. Italie : 26 %

2. France : 26 %

3. Australie : 20 %

4. Grèce : 20 %

5. États-Unis : 11 %

6. Irlande : 11 %

7. Espagne : 10 %

8. Japon : 10 %

9. Bahamas : 10 %

10. Nouvelle-Zélande : 9 %

11. Allemagne : 9 %

12. Costa Rica : 8 %

13. Royaume-Uni : 8 %

14. Portugal : 8 %

15. Cuba : 6 %

16. Mexique : 5 %

17. Jamaïque : 4 %

18. Croatie : 4 %

19. Belgique 3 %

20. Russie : 3 %

21. Afrique du Sud : 3 %

22. Brésil : 3 %

23. Israël : 3 %

24. République dominicaine : 3 %

25. Pérou : 3 %

► Méthodologie

Le sondage a été réalisé en deux temps. Une question ouverte a été posée aux panélistes LEO (Leger Opinion) pour qu’ils soumettent les pays qu’ils aiment ou souhaitent visiter. Ensuite, un sondage scientifique a été réalisé auprès d’un millier de Québécoises et Québécois représentatifs du 9 au 11 juillet 2021 sur la base des pays les plus mentionnés pour qu’ils établissent leurs trois premiers choix. Seuls les 25 pays les plus mentionnés sont présentés dans ce baromètre.

Philippe Léger, Le Journal de Montréal

Le constat

On peut enfin rêver : les frontières rouvriront bientôt et partir en voyage redeviendra une réalité. Ce baromètre indique que c’est d’abord à l’Europe que nous rêvons, principalement à l’Italie, à la France et à la Grèce. Ensuite vient l’Australie, qui constitue une nouvelle destination de rêve pour beaucoup d’entre nous. Quant aux États-Unis, on s’y est tellement rendu qu’ils sont devenus moins fantasmatiques.

La surprise

Ce ne sont pas tant les pays du sud et des Caraïbes que bien des Québécois affectionnent que les complexes hôteliers qui s’y trouvent. Les destinations soleil, telles que Cuba et le Mexique, figurent en queue de peloton même si ces pays sont, paradoxalement, les plus fréquentés par les Québécois.

Déception

Certaines parties du globe sont complètement occultées. Seuls deux pays de l’Amérique du Sud s’y trouvent, soit le Brésil et le Pérou. Résultat similaire pour l’Asie, où seuls la Russie et le Japon font acte de présence. Et que dire de l’Afrique qui est absente du baromètre, à l’exception de l’Afrique du Sud !

Les modes passent... la France demeure !

Gilles Proulx, Le Journal de Montréal

Nommez-moi un coin de la terre et je vous dirai que je l’ai foulé. Et dans les 103 pays que j’ai traversés, jusqu’aux confins du monde, j’ai toujours rencontré des Québécois.

Même dans tous les coins les plus cachés, même chez les Pygmées et chez les Zoulous du Zimbabwe, je finissais par tomber sur un compatriote. Parfois, le seul Occidental sur place était un Québécois.

Est-ce l’héritage de nos ancêtres que d’avoir ainsi la bougeotte ? Les Québécois sont de grands globe-trotters qui s’ignorent !

Latinité

À la lumière de ce sondage sur les pays que les Québécois aiment ou souhaitent visiter, je comprends très bien que l’on ait classé, en haut du palmarès, ex aequo, la France et l’Italie, comme étant deux coffrets de culture et d’histoire et, surtout, deux pays de raffinement.

Franchement, je trouve que ce choix honore notre peuple. Je ne peux pas m’empêcher d’y voir un désir de pèlerinage dans la beauté et dans la saveur exquise de notre latinité trop occultée depuis que la Conquête nous a, par la violence, arrachés à nos racines culinaires – interdiction d’importations françaises – pour nous fourrer l’infâme gruau britannique dans la gueule pendant deux siècles.

Égypte oubliée

Pourquoi les États-Unis ne trônent-ils pas au sommet du palmarès ?

Sans doute que les innombrables Québécois qui voyagent en Nouvelle--Angleterre l’été ou en Floride l’hiver s’imaginent qu’ils sont pour ainsi dire déjà chez eux.

Comment expliquer l’absence de l’Égypte, malgré ses innombrables trésors archéologiques popularisés par le cinéma ? Le Maroc n’est pas là non plus ! En fait, l’Afrique du Nord n’apparaît nulle part. Est-ce le résultat de la publicité négative des grands attentats de masse islamistes, tant en Tunisie (où un islamiste a mitraillé 38 touristes sur une plage) qu’en Europe depuis l’attentat de Charlie Hebdo ?

Mon conseil : allez vite en Égypte ou au Maroc ! Vous y serez très bien reçus, surtout si les touristes s’y font rares !

