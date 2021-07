Le CH dépose ses offres qualificatives

Le Canadien de Montréal a soumis lundi des offres qualificatives à six joueurs, soit aux attaquants Jesperi Kotkaniemi, Artturi Lehkonen, Ryan Poehling et Michael Pezzetta, ainsi qu’au défenseur Otto Leskinen et au gardien Michael McNiven.

Le Tricolore a donc procédé en ce sens peu avant l’échéance fixée par la Ligue nationale de hockey pour le dépôt de telles offres aux hockeyeurs admissibles à l’autonomie partielle.

En 56 matchs en 2020-2021, Kotkaniemi a inscrit cinq buts et 15 aides, en plus de purger 12 minutes de punition. Le joueur de centre de 21 ans a mieux paru en séries éliminatoires, ajoutant cinq buts et trois aides en 19 matchs.

Pour sa part, Lehkonen a marqué sept buts et récolté 13 points en 47 rencontres de saison, et a obtenu quatre points en 17 matchs éliminatoires.

De son côté, Pezzetta a disputé 20 matchs avec le Rocket de Laval, dans la Ligue américaine de hockey. L'attaquant gaucher a inscrit deux buts et trois aides. À sa deuxième saison chez les professionnels, Poehling a mené le Rocket avec 25 points en 28 rencontres. Puis, Leskinen a mené tous les arrières de Laval avec 16 aides et 17 points en 33 matchs. Le défenseur gaucher a aussi pris part à un match avec le Tricolore, qui s’est assuré de conserver ses droits advenant un retour en Amérique du Nord.

Enfin, McNiven a disputé 13 rencontres dans l'uniforme du Rocket, présentant une fiche de 7-3-3, une moyenne de buts alloués de 2,59 ainsi qu'un taux d'efficacité de ,895.