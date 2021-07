Le gouvernement autorise la tenue de l’Omnium Banque Nationale

Tennis Canada a confirmé lundi avoir reçu une lettre d’approbation de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) pour la tenue de l’Omnium Banque Nationale à Montréal et à Toronto selon les protocoles proposés.

• À lire aussi: Novak Djokovic ne sera pas à Toronto

• À lire aussi: Eugenie Bouchard ambassadrice d’une nouvelle marque

• À lire aussi: Omnium Banque Nationale: un tournoi avec 18 des 20 meilleures joueuses et 5000 spectateurs au maximum

Ainsi, les deux volets du tournoi ont obtenu l’ensemble des approbations nécessaires de la part de tous les paliers gouvernementaux et pourront officiellement accueillir les joueurs de tennis du monde du 7 au 15 août. En raison des dernières mesures annoncées au Québec et en Ontario, les événements pourront accueillir 5000 spectateurs par séance dans les deux villes.

«Après deux ans d’attente, nous sommes très heureux de pouvoir enfin annoncer officiellement la tenue de la première édition de l’Omnium Banque Nationale, a mentionné dans un communiqué Eugène Lapierre, directeur du tournoi de Montréal. Au cours des derniers mois, nous avons travaillé excessivement fort en collaboration avec les autorités sanitaires municipales, provinciales et fédérales afin d’être en mesure de présenter un tournoi sécuritaire dans le contexte actuel. Le personnel de Tennis Canada se joint d’ailleurs à moi pour les remercier chaleureusement de leur soutien qui fut plus que positif tout au long de la crise. Leur aide a été précieuse et nous permet aujourd’hui d’organiser un tournoi sécuritaire pour tous.»

«Le tennis a joué un rôle important durant la dernière année en encourageant les Canadiens à demeurer actifs et en santé. Notre gouvernement est heureux que Tennis Canada puisse tenir l'Omnium Banque Nationale et souhaite de nouveau cette année la bienvenue aux plus grands joueurs et joueuses de tennis à Montréal et Toronto», a ajouté Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien.