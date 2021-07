[PHOTOS] La première de «Sam» fait courir les artistes

Autre film québécois très attendu cet été, Sam, deuxième long métrage de Yan England, a fait courir les foules pour sa première, au Cinéma Cinéplex Odéon Quartier Latin, lundi soir.

Plusieurs artistes s’étaient déplacés et ont foulé le tapis rouge pour saluer le réalisateur et son équipe d’acteurs, composée notamment d’Antoine Olivier Pilon (dans le rôle-titre), Stéphane Rousseau, Mylène Mackay, Milya Corbeil-Gauvreau, Marie-France Marcotte et Pierre-Yves Cardinal. Le scénario de «Sam» est l’œuvre conjointe de Yan England (1 :54, Henry) et André Gulluni (Origami, Portrait-robot).

Thriller psychologique sportif qui sort à point en cette période de Jeux olympiques, Sam suit l’histoire d’un jeune nageur de haut niveau qui voit son rêve olympique dévier en raison d’un événement tragique, lequel entraînera des conséquences insoupçonnées et inattendues, qui toucheront tout l’entourage du jeune athlète.

Production de Diane England et Denise Robert, pour Cinémaginaire, et distribué par Les Films Séville, Sam prend l’affiche dans les cinémas du Québec le mercredi 28 juillet.