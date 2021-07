Rebecca Marino passe au deuxième tour à Charleston

La Canadienne Rebecca Marino a atteint le deuxième tour du tournoi de tennis de Charleston, lundi, en Caroline du Sud.

Pour ce faire, elle a vaincu l’Américaine Catherine Harrison en deux manches identiques de 6-4. Le duel a duré 1 h 48 min.

La représentante de l’unifolié et 225e joueuse mondiale a réussi six as et n’a commis aucune double faute. Elle a remporté 81 % des échanges disputés sa première balle de service, mais n’a placé que 53 % de ses premières tentatives en jeu.

Marino a sauvé l’une des deux balles de bris qu’elle avait offertes à la 310e athlète du classement de la WTA. Elle a également pris le service de sa rivale à trois occasions.

Au deuxième tour, la Torontoise de 30 ans se mesurera à la gagnante du duel entre les Américaines Sophie Chang et Lauren David.

La Canadienne Carol Zhao sera aussi en action à Charleston. Mardi, elle affrontera l’Américaine Varvara Lepchenko.