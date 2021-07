Tourner avec des bébés en temps de pandémie: pas un jeu d’enfant!

Dur, dur, de tourner avec des bébés pour la télévision en temps de pandémie? Évidemment. Déjà alourdies par les mesures sanitaires en place sur les plateaux, les productions ont dû redoubler de vigilance et d’ingéniosité, dans les derniers mois, quand leurs intrigues impliquaient des poupons.

Jeux de caméra, nombre limité de personnes autorisées à s'approcher des bambins, utilisation de plexiglas ou de poupées au lieu de vrais bouts de chou lors de séquences plus complexes à tourner ou, carrément, élimination des bébés des scènes lorsque nécessaire: tant dans les décors de Toute la vie que de L’heure bleue ou d'Une autre histoire, on redouble de prudence de multiples façons pour prendre soin des minicomédiens.

Plans réduits

«On a vraiment étudié les scènes pour être sûrs qu’il y avait le moins de contacts possible», expose Anne De Léan, réalisatrice de la cinquième et dernière saison de L’heure bleue, dont les tournages ont débuté en mai.

Dans cet ultime chapitre de la série d’Anne Boyer et Michel d’Astous, on retrouvera le petit Charlot, maintenant âgé de trois ans, qui est interprété par les jumeaux Florent et Jacob Tremblay-Paradis depuis que ceux-ci ont six mois. Casey (Victoria Diamond), la sœur de David (Nico Racicot), arrivera aussi chez les colocs montréalais flanquée de son fils de quelques semaines à peine. Anne De Léan dit avoir adapté son approche dans les deux cas.

«Dès qu’ils arrivent sur le plateau, on réduit énormément le temps de tournage et le nombre de plans où ils apparaissent. Quand le petit bébé ne se tient pas seul et que les comédiens doivent le prendre, on joue avec une poupée, ou alors on laisse le petit bébé dans une chaise. J’ai réduit le nombre de comédiens qui peuvent toucher aux enfants. Quant à Charlot, puisqu’il marche, les comédiens peuvent le tenir par la main ou le prendre dans leurs bras, mais seulement dans certaines scènes. On maintient le plus de distance possible et on garde ça extrêmement sécuritaire pour les enfants.»

PHOTO COURTOISIE/ÉRIC MYRE

Alice Morel-Michaud, la principale actrice en contact avec Florent et Jacob Tremblay-Paradis, alias Charlot, dans L’heure bleue, rigole pour sa part en soulevant quelques difficultés dues au manque de compréhension des tout-petits.

«On a seulement 15 minutes par jour pour tourner les scènes de contacts avec eux, alors ça passe vite, s’esclaffe celle qui incarne Clara. Ce n’est pas beaucoup, pour un petit garçon de trois ans. À cet âge-là, ça peut prendre plus de temps. Et c’est plus compliqué d’attendre à la dernière minute pour enlever nos masques, puisqu’ils sont très petits!»

Parents seulement

Dans Toute la vie, dont l’histoire s’articule autour d’adolescentes enceintes ou de jeunes mamans, le défi était d’autant plus exigeant, explique le réalisateur Jean-Philippe Duval, qui relate avoir dû faire preuve de créativité entre juillet et décembre 2020, dans une période de tournages «compressés comme jamais».

«Avec les bébés, c’est toujours un jeu de tricherie... c’est-à-dire que tout ce que vous avez vu dans Toute la vie, ce sont de vrais bébés! Tous les adultes qui les manipulaient étaient leurs vrais parents. On voyait simplement leurs mains à l’écran, et j’avais des doublures; les acteurs, eux, avaient des petites poupées d’imitations de bébés. C’était donc un jeu de champ-contrechamp, pour tricher.»

PHOTO COURTOISIE / Aetios Productions

En ce qui concerne les bébés (faussement) prématurés, les faux incubateurs ont été d’un précieux secours, indique Jean-Philippe Duval, qui est incapable de quantifier le nombre de bébés (souvent des jumeaux) qui circulent sur le plateau de Toute la vie, étant donné le sujet de la fiction de Danielle Trottier.

«C’est drôle à dire, mais ça nous aidait, parce que le bébé était dans un cube de plexiglas. Il n’y avait pas de danger. On a pu avoir des acteurs plus proches...»

Une maman rassurée

L’auteure et animatrice Andrée-Anne Brunet fait partie des mamans qui ont gentiment accepté que leur enfant participe à une production télévisée dans la dernière année, malgré le contexte sanitaire hasardeux.

Son petit Milan est né en juillet 2020 et, en novembre, il prenait les traits du petit Ali, garçonnet au cœur d’une relation tordue entre Steeve, Sébastien (Benoît McGinnis) et Érik (Philippe Thibault-Denis), dans Une autre histoire.

PHOTO COURTOISIE / Yan Turcotte

Le papa de Milan, le comédien Marc-André Thibault, avait personnifié l’influenceur James D.O dans une scène où Carla se faisait agresser. C’est donc pour permettre à son conjoint et à son petit trésor de vivre une unique expérience père-fils qu’Andrée-Anne Brunet a consenti à laisser «jouer» ce dernier, sans toutefois vouloir faire de lui un enfant acteur, tient-elle à préciser.

«Pour nous, ça n’a pas été un oui tout de suite, raconte-t-elle. On a réfléchi longuement. Quand Milan est né, on a protégé notre bulle et on n’a pas accepté d’aide avant un bout de temps. On ne connaissait pas les effets du virus sur les enfants. Alors, on se demandait si on enverrait notre fils sur un plateau, alors que ses grands-parents l’avaient à peine vu...»

Le nombre de personnes sur le plateau devait être restreint, mais Andrée-Anne Brunet a quand même pu être présente en même temps que Milan sur le plateau.

«Ça s’est super bien passé. Il y avait des plexiglas, de la distanciation, le port du masque. Personne n’avait le droit de toucher à Milan. Sur ses cinq jours de tournage, un seul comédien, Benoît McGinnis, l’a eu dans ses bras, et le bébé était de dos. Ils ne se respiraient pas dans la face, et ça s’est fait très rapidement. Sinon, Milan était toujours dans une coquille ou dans sa poussette.»