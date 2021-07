RINGUETTE, Gordon



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 22 juillet 2021, à l'âge de 67 ans, est décédé monsieur Gordon Ringuette, époux de madame France Gagnon. Il était le fils de feu monsieur Roger Ringuette et de feu madame Doris Bilodeau. Il demeurait à Québec. La famille vous accueilleraà compter de 9h au centre commémoratifMonsieur Ringuette laisse dans le deuil son épouse madame France Gagnon ; ses enfants : Jean-François (Geneviève Lavoie), Richard et Serge ; ses petits-enfants : Xavier et Félix ; son frère Norman (Mary Ann Bourassa) ; ses beaux-frères et belles-sœurs : Johanne Gagnon (Gaétan Roy), Francis Gagnon et Frédéric Gagnon (Jessica Richard Lévesque) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Nous aimerions remercier chaleureusement tous les membres de l'équipe médicale de l'Enfants-Jésus, si respectueux et si attentifs à la personne humaine , sachant à tout moment, écouter, rassurer, accompagner, même dans les moments les plus difficiles. Vous avez été extraordinaire. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don pour soutenir la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5 www.fondationduchudequebec.ca