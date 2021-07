ARCAND, Michel



À l'Institut universitaire de Cardiologie et Pneumologie de Québec, le 21 juillet 2021, à l'âge de 67 ans, est décédé monsieur Michel Arcand, fils de feu Jean-Marie Arcand et de feu Jacqueline Sauvageau. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil son fils Vincent Arcand, sa copine Rosita Rousseau et sa famille, ses frères Yoland Arcand, Louis Arcand (Kathy Rhéaume), feu Sylvain Arcand (Manon Delamarre), son ex-conjointe et grande amie Carole Thibault, ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Donald Thibault (Denise Boucher), France Garon (feu Richard Thibeault), Réjean Thibault (Michelle Dubé), Hélène Thibault (Nelson Plamondon), Lynn Thibault, Christiane Thibeault, Ginette Thibault (Yves Fortin), ses oncles, tantes, neveux et nièces ainsi que de nombreux amis, particulièrement ses amis du camping. La famille recevra les condoléances aude 10h à 13h30.La mise en niche aura lieu ultérieurement dans la plus stricte intimité. La famille désire remercier les infirmières qui s'occupaient de lui à toutes les semaines, ainsi que le personnel soignant et les chercheurs de l'Institut universitaire de Cardiologie et Pneumologie de Québec pour les bons soins prodigués. Pour rendre hommage à M. Arcand, vous pouvez visiter notre site internet : www.dignitequebec.com