Affaire Logan Mailloux: Desjardins aussi est inconfortable avec le choix du CH

Après le Groupe St-Hubert, c’est au tour du Mouvement Desjardins, l’un des plus importants employeurs du Québec, à se dire inconfortable avec le premier choix au repêchage du CH, Logan Mailloux, coupable d’un crime sexuel.

Desjardins est l’un des commanditaires les plus généreux du CH et possède même le Club Desjardins, des loges avec plus de 2600 fauteuils pour les partisans de l’équipe.

« Nous avons communiqué avec le Canadien hier pour obtenir des explications et partager notre inconfort par rapport à cette décision. Desjardins ne commentera pas davantage et n’accordera pas d’entrevue sur le sujet », a souligné la porte-parole Valérie Lamarre dans un courriel envoyé au Journal.

St-Hubert provoque des réactions

Hier, le Groupe St-Hubert s’était dit surpris par le choix du Canadien et affirmait même songer à mettre fin à sa collaboration avec le CH.

«On est un bon partenaire, on veut garder de belles relations avec eux. Avant de se prononcer, on va avoir des discussions avec le Canadien. Par la suite, on va voir la décision que l’on prend», a estimé Josée Vaillancourt, porte-parole du Groupe St-Hubert.

La position de St-Hubert a engendré des commentaires cinglants sur les médias sociaux, pour la plupart en faveur du choix du Canadien.

Lors de la mise en ligne de cet article, un autre actionnaire du CH, l’entreprise de télécommunications Bell, mais aussi des commanditaires de premier plan comme Bombardier, Tim Hortons, Esso, Enterprise, IBM, la Cage ou Techo Bloc n’avaient pas répondu à nos appels ou demandes d’entrevue.

En novembre dernier, Logan Mailloux qui évoluait en Suède a partagé une photo de sa partenaire sexuelle, à son insu, alors qu’elle lui faisait une fellation. Mailloux a été accusé de diffamation et de partage d’une image intime sans consentement.

Après sa sélection par le Canadien, le joueur a indiqué avoir manqué de jugement et s’est excusé à sa victime et à sa famille.

