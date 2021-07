Alexander Ovechkin reste à Washington

C’est fait: à quelques heures de l’ouverture du marché des joueurs autonomes, le capitaine des Capitals Alexander Ovechkin a lui-même annoncé avoir signé une prolongation de contrat avec le club de Washington, mardi.

Ovechkin a en effet publié un message sur Twitter accompagné de deux photos, dont une où il est entouré de sa famille et dans laquelle il tient son nouveau contrat entre les mains. «Je suis de retour Washington!» a-t-il simplement écrit.

Quelques instants plus tard, les Capitals confirmaient avoir consenti une prolongation de contrat de cinq ans et d’une valeur de 47,5 millions $ au Russe de 35 ans. Sa nouvelle entente aura ainsi un impact de 9,5 millions $ annuellement dans la masse de l’équipe.

«Alex est un athlète de classe mondiale qui sera toujours considéré non seulement pour avoir dirigé l'équipe vers notre objectif ultime de remporter la Coupe Stanley, mais aussi pour avoir inspiré la prochaine génération de partisans et de jeunes joueurs», a commenté le propriétaire de l’équipe, Ted Leonsis, selon le site officiel de l’équipe.

Ovechkin est le meneur dans l’histoire de l’équipe avec 730 buts, 1320 points et 1197 parties. Il est également au sixième rang de l’histoire de la Ligue nationale pour les filets, lui qui en a encore besoin de 164 pour rejoindre Wayne Gretzky au tout premier rang.

«Ovi», qui aura 36 ans au moment d’amorcer la prochaine saison, devra conséquemment en marquer 33 par année d’ici la fin de ce nouveau pacte s’il souhaite prendre seul la première place.

«Alex est le visage de notre franchise et s'est engagé envers cette organisation et cette ville, a déclaré le directeur général Brian MacLellan. Alex incarne ce qu'est notre organisation et nous sommes ravis qu'il poursuive sa carrière dans l'uniforme des Caps pour les cinq prochaines années.»

Keith Yandle retrouvera Alain Vigneault

Près de deux semaines après avoir vu les Panthers de la Floride racheter son ancien contrat, le défenseur Keith Yandle en a déniché un nouveau, cette fois d’une durée d’un an et d’une valeur de 900 000 $ avec les Flyers de Philadelphie.

C'est ce qu'Elliott Friedman, du réseau Sportsnet, a avancé mardi. Yandle retrouvera ainsi son ancien entraîneur-chef Alain Vigneault, qui l'a dirigé lors de son court séjour d’un peu plus d’une saison avec les Rangers de New York, en 2015 et 2016.

Âgé de 34 ans, Yandle a été reconnu toute sa carrière comme un arrière offensif, lui qui a accumulé 102 buts et 600 points en 1032 parties avec les Coyotes de l’Arizona, les Rangers et les Panthers de la Floride.

Il a toutefois connu une baisse de rendement en 2020-2021, si bien que les Panthers ont préféré le libérer. Son ancien pacte était encore valable pour deux ans avec un impact dans la masse salariale de l’équipe de 6,35 millions $ annuellement.

Pavel Buchnevich s’enracine à St. Louis

L’attaquant Pavel Buchnevich a accepté mardi un contrat de quatre ans et d’une valeur de 23,2 millions $ avec les Blues de St. Louis, quelques jours après avoir été acquis des Rangers de New York.

Les Blues avaient cédé l’attaquant québécois Samuel Blais et un choix de deuxième tour en 2022 pour obtenir le Russe de 26 ans, qui a connu sa meilleure saison offensive en carrière en 2020-2021. Il a en effet totalisé 20 buts et 48 points en 54 parties.

En cinq saisons avec les Rangers, il a marqué 76 fois et amassé 195 points en 301 parties. Il a toutefois été limité à une mention d’aide en huit rencontres éliminatoires en carrière.

