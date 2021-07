«Créatures de rêve», une série de malaises

Un dauphin, un rhinocéros, un dinosaure et un épouvantail entrent dans un bar. Non, il ne s’agit pas de la prémisse d’une mauvaise blague, mais bien de la nouvelle téléréalité amoureuse de Netflix, Créatures de rêve.

Concept repiqué à la BBC qui l’a exploité pendant une seule saison en 2014, Créatures de rêves (Sexy Beasts) a fait le saut chez le géant du streaming ce mois-ci, dans une refonte pratiquement identique à sa version originale.

Son concept ? Des célibataires à la recherche de l’amour rencontrent, dans chaque épisode, trois prétendants du sexe opposé... mais pas sans être d’abord passés par le département de maquillage.

C’est donc sous masques, prothèses faciales, poils, écailles ou fond de teint ultra-coloré – bref, méconnaissables – qu’ils se présentent à chacun de leurs rendez-vous galants. Les transformations sont saisissantes. Loufoques, certes, mais somme toute impressionnantes.

Manque de charisme

Mais une émission où les protagonistes sont, disons-le simplement, masqués se doit d’avoir un élément crucial : du charisme. Et c’est précisément ce qui manque à Créatures de rêve.

Car bien que le concept se targue de permettre aux candidats d’apprendre à choisir leurs prétendants sans se baser sur leur apparence physique, il en va visiblement tout autrement au fil des six épisodes, lancés il y a quelques jours.

Ça, on le devine bien vite, notamment grâce au « Castor », un homme ne se gênant pas pour commenter la forme – et la taille – du postérieur de ses prétendantes. Malaise, vous dites ? Et il est loin d’être le seul à nous avoir fait grincer des dents avec des commentaires de la sorte.

Même chose pour la finale de chaque épisode, où ils sont nombreux à soupirer bruyamment – ou encore, crier de joie – en s’apercevant que la personne qu’ils ont finalement choisie est parfaitement conforme aux standards de beauté usuels. Encore une fois... malaise. Après malaise.

D’ailleurs, soulignons qu’ils ont tous et toutes très très peu à craindre à ce chapitre. Car à l’instar de productions comme Mariages instantanés (ou Love Is Blind, titre original plus approprié) où les candidats et candidates ne peuvent voir le vrai visage de leurs prétendants, Créatures de rêve ne révolutionne en rien la formule en matière de diversité.

Prisonnier du moule

Sourires étincelants et blanchis à outrance, muscles saillants ou découpés pour messieurs, jambes affinées pour mesdames... on ne déroge pratiquement jamais au moule traditionnel.

Et s’il y a une émission qui aurait pu se le permettre, ne serait-ce que pour ajouter une certaine crédibilité à ses intentions, c’est bien Créatures de rêve.

Heureusement que l’humoriste Rob Delaney, qui agit ici à titre de narrateur, sauve les meubles en parvenant à renouveler notre intérêt à grands coups de répliques incisives, remarques salaces et observations désopilantes. Sans son apport, on aurait probablement abandonné le navire avant le dernier épisode.

La première saison de Créatures de rêve est maintenant diffusée sur Netflix.