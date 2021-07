GOSSELIN, Monique Thibodeau



Au CHSLD de Lac-Etchemin, le 17 juillet 2021, à l'âge 86 ans et 6 mois, est décédée dame Monique Thibodeau, époux de M. Lainé Gosselin. Elle demeurait à Saint-Odilon. Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants: Fabienne, Michel (Sylvie Turcotte), Denis (Sonia Gilbert), Simon (Chantal Drouin), André (Nathalie Marcoux), Roch (Marie-Josée Gilbert) et Martin (Anita Burton); ses 14 petits-enfants et ses 11 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de Henri-Louis (feu Marie-Laure Vachon), feu Germain (feu Pauline Pouliot), feu Jeannette (feu Jules Vachon), Cécile (feu Normand Maheux), feu Marcel (Nicole Bellavance), Mgr François, feu Lucienne, Marie-Claire (Jean-Noël Labbé), Juliette (John Enos) et Paul. Elle était la belle-sœur de Françoise (Clermont Paquet), Adrienne (Jean-Guy Doyon), feu Cécile, Annette (feu Guy Lessard), Monique (Réjane Salois), Marthe (Roger Duval) et Madeleine (Alain Morin). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille recevra les condoléances au funérarium dujeudi le 29 juillet de 19 h à 21 h 30, vendredi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction a été confiée à laLa famille désire remercier tout le personnel du CHSLD de Lac-Etchemin pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC (1434, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 500, Montréal, H3G 1R4) https://www.coeuretavc.ca/