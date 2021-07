F1 : Lance Stroll veut poursuivre sur son élan

Après un passage difficile au Royaume-Uni où elle a vu sa rivale Alpine resserrer l’écart au classement, l’écurie de Formule 1 Aston Martin espère profiter de l’élan et de l’opportunisme démontrés par le Québécois Lance Stroll pour faire mieux en Hongrie.

Stroll s’est en effet qualifié 15e à Silverstone avant de prendre la 14e place à la première course sprint de l’histoire de la discipline. Il a toutefois profité du départ de la course principale, puis d’un deuxième départ après un drapeau rouge, pour grimper au huitième échelon.

Cependant, son coéquipier Sebastian Vettel est parti à la faute dès le premier tour et a finalement été contraint à l’abandon, de sorte que les quatre points de Stroll n’ont pas été en mesure d’égaler les huit points de Fernando Alonso et d’Esteban Ocon. Conséquemment, Aston Martin est sixième au classement des constructeurs, à un point d’AlphaTauri. Elle n’en compte plus que huit devant Alpine.

Stroll estime toutefois que ce résultat a prouvé que l'équipe était en mesure de terminer dans le top 10 à chacun des GP et de maximiser les résultats lorsque les astres sont alignés.

«Nous avons fait preuve de beaucoup de détermination et de combativité en obtenant des points malgré [un Grand Prix] difficile à Silverstone et nous allons garder ce rythme en Hongrie», a fait valoir Stroll dans un communiqué d’Aston Martin.

La situation sera néanmoins ardue à Budapest. En effet, Stroll n’est parvenu à se qualifier dans le top 10 que quatre fois en 10 courses cette année, et le tracé hongrois n’offre que très peu d’opportunités de dépassement.

Le premier tour et la stratégie revêtiront ainsi une grande importance.

«L’Hungaroring est une piste unique avec peu d'opportunités de dépassement, ce qui donne une importance particulière aux qualifications. Une stratégie à point pour les pneus est également cruciale.»

Les qualifications auront lieu samedi, tandis que la course se déroulera dimanche en Hongrie.