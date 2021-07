LORD, l'abbé Roland



À la Résidence Cardinal-Vachon de Beauport, le 3 avril 2020, à l'âge de 98 ans et 9 mois, est décédé monsieur l'abbé Roland Lord, prêtre. Né à Saint-Cyrille-de-Lessard, cté L'Islet, le 12 juin 1921, il est le fils de feu monsieur Zéphirin Lord (en premières noces feu Léda Bernier) et de feu madame Marie-Louise Vachon. Il fait ses études classiques au Collège de Lévis et ses études théologiques au Grand Séminaire de Québec. Ordonné prêtre le 15 juin 1946, il est d'abord professeur au collège de Lévis jusqu'en 1958. Il est nommé vicaire à la paroisse St-Louis-de-Courville de 1958 à 1970; il est ensuite nommé curé à la paroisse Sainte-Famille de l'Île-d'Orléans de 1970 à 1982 puis à la paroisse de Saint-Vallier-de-Bellechasse de 1982 à 1994. Il fut d'abord retraité résident à la Résidence Déziel de Lévis de 1994 à 2010, puis à la Résidence Cardinal-Vachon de Beauport. Il est le frère de : feu Wilbrod (feu Marie-Louise Paradis, feu Elmina Gagné), feu Germaine (feu Victor Daviau), feu Louisa (feu Adélard Larose), feu Gérard (feu Rose Graveline), feu Lauréat (feu Aurise Chouinard, feu Jeanne Leclerc), feu Florence (feu Edgar Larose), feu Robert, feu Géraldine (feu Edmond Bélanger), feu Valère (Père Blanc d'Afrique), feu Lucienne (feu Honoré Paquet), feu Patrick (feu Rose Thibault), feu Jeanne D'Arc (feu Omer Bernier) ainsi que l'oncle de feu l'abbé Armand Lord et feu l'abbé Sarto Lord. Sont aussi affectés par son départ ses autres neveux et nièces, principalement les fils de sa sœur Jeanne d'Arc : Roland et Richard Bernier ainsi que sa petite-nièce Hélène Lord (Benoît Morin). Il laisse également dans le deuil ses confrères prêtres, autres parents et de nombreux ami(es). De sincères remerciements sont adressés au personnel de l'unité de soins de la Résidence Cardinal-Vachon pour leur soutien, leur compassion et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Cyrille-de-Lessard, 291, rue Principale, Saint-Cyrille-de-Lessard (Québec), G0R 2W0 ou à un organisme de votre choix.où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 13h. Ses cendres seront par la suite déposées dans le caveau des prêtres au cimetière paroissial " à l'ombre du clocher " de Saint-Cyrille-de-Lessard.