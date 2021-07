Jeux de Tokyo: Penny Oleksiak devient la plus grande médaillée canadienne des Jeux d'été

En remportant le bronze au 200 m style libre, la nageuse Penny Oleksiak a mis la main sur sa sixième médaille olympique en carrière, mardi, aux Jeux de Tokyo.

L’athlète de 21 ans a donc rejoint Cindy Klassen et Clara Hughes à titre d’Olympienne la plus décorée de l’histoire du Canada. Elle est également devenue l’athlète la plus médaillée du pays lors des Olympiades d’été.

Oleksiak détient une médaille d’argent au 4 x 100 m nage libre à Tokyo, ainsi que des médailles d’or, d’argent et de bronze (deux) obtenues aux Jeux de Rio en 2016.

Lors de son plus récent triomphe, la native de Toronto a réalisé ses quatre longueurs de piscine en 1 minute et 54,70 secondes. Elle a été devancée par l’Australienne Ariarne Titmus (or) et la Hongkongaise Siobhan Haughey (argent). La nouvelle championne a par ailleurs établi une nouvelle marque olympique avec son temps de 1:53,50.

Plus de détails à venir...

