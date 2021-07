Le désastre de Woodstock ‘99

L’animatrice Anne-Marie Withenshaw a été « dégoûtée » en regardant le nouveau documentaire qui revient sur le désastre qu’a été Woodstock ‘99, un festival qu’elle avait couvert pour MusiquePlus. « C’était vraiment pire que dans mes souvenirs », mentionne-t-elle.

Dans Woodstock 99: Peace, Love and Rage, on cherche à savoir tout ce qui n’a pas fonctionné dans ce célèbre festival qui s’est tenu durant trois jours de juillet 1999 à Rome, dans l’État de New York.

En près de deux heures, on comprend que l’événement était presque voué à un fiasco assuré, tant les ingrédients pour un désastre étaient tous réunis.

Organisé sur une base militaire, Woodstock ‘99 regroupait plusieurs artistes connus, mais aux styles diamétralement opposés. On avait à la fois présenté des Alanis Morissette, Jewel et Sheryl Crow, mais aussi des Limp Bizkit, Korn, Metallica et Rage Against the Machine.

La température accablante – il faisait presque 40 degrés sur le site – et le manque flagrant d’eau potable pour le demi-million de personnes présentes avaient causé de nombreux problèmes. On avait compté des coups de chaleur par centaines. Un festivalier en est même décédé.

Photo d'archives

Des dizaines d’arrestations ont eu lieu durant le week-end. Huit plaintes pour agression sexuelle ont aussi été déposées à la police. Mais on raconte qu’elles se seraient plutôt élevées à plusieurs centaines...

Le week-end désastreux a culminé lors du dernier soir, pendant la prestation de Red Hot Chili Peppers. Un organisme de charité avait eu la bonne idée de distribuer des bougies aux festivaliers pour commémorer les victimes de la récente fusillade de Columbine. Résultat ? De nombreux feux avaient été allumés un peu partout sur le site. Le festival a viré à l’émeute et la police a dû évacuer le site.

Photo d'archives, REUTERS

Baptême de feu

Présenté sur Pay-Per-View, Woodstock ‘99 comptait aussi trois diffuseurs officiels sur place : MTV, MuchMusic et MusiquePlus. La station québécoise avait déployé près d’une trentaine d’employés, dont les VJ Anne-Marie-Withenshaw, Mike Gauthier, Patrick Marsolais et Geneviève Borne.

« C’était un baptême de feu pour moi parce que ça ne faisait même pas un an que j’étais à MusiquePlus, se souvient Anne-Marie. Je n’avais que 20 ans et j’avais vu ça comme une très grande responsabilité qu’on m’avait confiée de faire partie de l’équipe de diffusion en direct. »

« J’avais couvert Woodstock ‘94 cinq ans plus tôt et je savais que ce serait un gros événement, dit Mike Gauthier. Mais on ne s’attendait pas à voir autant de débordements. [...] À un certain moment, j’ai dû faire une intervention en ondes pour dire aux gens du Québec qu’on était en sécurité. »

« Quand tu as 20 ans, tu n’es pas vraiment consciente du danger, dit Anne-Marie. Quand on nous a dit que l’armée s’en venait et qu’il fallait évacuer, on s’est rendu compte qu’ils craignaient pour nos vies. »

Le documentaire Woodstock 99: Peace, Love and Rage est présentement disponible sur la plateforme Crave. La version française sortira cet automne.

Souvenirs de Woodstock ‘99

« J’avais 20 ans à l’époque et on faisait huit heures de direct par jour. C’était l’expérience de broadcasting la plus excitante de toute ma vie. [...] J’ai craint pour ma vie le samedi et le dimanche soir. [...] On était sur un échafaudage de 60 pieds dans les airs pour bien voir la scène et ils essayaient de nous faire tomber. C’était hyper dangereux. »

– Anne-Marie Withenshaw

« J’ai vu des gens commencer à brasser les toilettes chimiques. Et tout est sorti... Ils s’étaient tous jetés là-dedans. [...] Quand je voyais les feux allumés un peu partout, je me disais que j’étais en train de vivre une méchante page de l’histoire, autant musicale que sociale. »

– Mike Gauthier

« C’était un cocktail qui était annonciateur. Ça puait, il faisait chaud. Le monde était intoxiqué et fatigué. Plus ça avançait, plus les gens étaient agressifs. [...] Après deux jours, le camping était tellement trash, ça n’avait aucun bon sens. »

– Patrick Marsolais