Les bienfaits de la retraite

Nouvellement retraité (janvier 2021) de Papiers White Birch à Québec, Gaétan Voyer (photo), de l’arrondissement Sainte-Foy à Québec, a plus de temps pour s’adonner à son sport favori, le golf. Membre du club de golf Lac Saint-Joseph depuis peu, il a réussi son premier trou d’un coup en carrière, le 13 juillet dernier, à l’aide de son bois 7, au trou numéro 14, une normale 3 de 157 verges de son club. Il était accompagné, lors de son exploit, de Jocelyn Têtu et Jean-Claude Fortin. Il faut donc se rendre à l’évidence que sa retraite, à l’âge de 59 ans, pourra lui permettre d’atteindre de nouveaux sommets dans les allées du club de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Bravo Gaétan !

En forte augmentation

Mes salutations à Carl Bouchard (photo) directeur général du club de golf Chicoutimi, à Saguenay. En poste depuis mai 2018, cet ex-directeur d’école (Polyvalente Dominique-Racine) se plaît énormément dans ses fonctions depuis sa retraite au printemps de 2018. Comme beaucoup d’autres clubs de golf au Québec, celui de Chicoutimi a connu, pendant la pandémie, de fortes hausses d’achalandage et d’abonnements de l’ordre de 25 à 30 %. Le terrain est dans un état magnifique. Si vous passez par le Saguenay, il s’agit d’un incontournable.

Des partenaires agréables

Laissez-moi également vous présenter mes partenaires de jeu lors d’une récente ronde de golf au club de golf de Chicoutimi, à Saguenay. De gauche à droite les gens du Saguenay reconnaîtront Jean-Yves Provencher, ex-directeur général pour les Caisses populaires Desjardins et ex-conseiller municipal, Carol Gauthier, retraité de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), et l’unique Serge « Buddy » Cloutier, homme à tout faire (radio, voyages et chanteur). Merci, messieurs, pour votre agréable compagnie. Une revanche a été accordée à Jean-Yves et Carol.

En souvenir

Le 27 juillet 1996. Explosion d’une bombe dans le Parc olympique lors des Jeux d’été d’Atlanta. L’explosion tue une personne et en blesse 111 autres. Sur la photo, le Parc du Centenaire Atlanta en 2016.

Anniversaires

Mgr Gérald Cyprien Lacroix (photo) 25e évêque et 15e archevêque de Québec, primat du Canada, 64 ans... Jordan Spieth, golfeur professionnel américain de la PGA, 28 ans... Jean-Luc Lavoie, directeur des affaires régionales, Québec, pour le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada et attaché politique du ministre fédéral Jean-Yves Duclos, 36 ans... Alex Rodriguez, ex-joueur de baseball américain (Yankees), 46 ans... Paul Ahmarani, comédien et acteur québécois, 49 ans... Patrick Labbé, comédien de télé et de cinéma, 51 ans... André Moose Dupont, défenseur de la LNH (1970-83 Rangers, Flyers, Nordiques), 72 ans... Édith Butler, chanteuse, 79 ans... Isabelle Aubret, chanteuse française, 83 ans.

Disparus

Le 27 juillet 2020 : Bernard Cleary (photo), 83 ans, qui a enseigné le journalisme à l’Université Laval, ardent défenseur des droits des Premières Nations, et qui a terminé sa carrière comme député du Bloc québécois à la Chambre des communes à Ottawa de 2004 à 2006... 2015 : Me Alphonse Lacasse, 75 ans, associé fondateur du cabinet d’avocats Joli-Cœur Lacasse de Québec... 2017 : Sam Shepard, 73 ans, acteur américain, dramaturge, auteur, scénariste et réalisateur dont la carrière a duré un demi-siècle... 2017 : Me Ghislain K.-Laflamme, 79 ans, ex-président de la Régie des alcools, des courses et des jeux, directeur principal des relations publiques (Québec) de la SAQ (1999 à 2004)... 2017 : Gilles Tremblay, 85 ans, grand compositeur québécois de musique contemporaine... 2015 : Achille Muzzillo, 76 ans, un des plus vieux barbier (coiffeur) de la ville de Québec (Salon Achille Muzzillo)... 2003 : Bob Hope, 100 ans, institution du show-business américain pendant sept décennies.