Les douaniers possiblement en grève dès le 6 août

Quelque 8500 employés de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFP) pourraient entamer une grève dès le 6 août, à quelques jours de la réouverture de la frontière aux touristes américains pleinement vaccinés.

Dénonçant un «climat de travail toxique», les travailleurs, membres de l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) et du Syndicat des douanes et de l’immigration (SDI), ont décidé de se doter un mandat de grève. Ceux-ci sont sans contrat de travail depuis trois ans.

«On est aux prises avec des problèmes de harcèlement systémiques à l’Agence. La grève, c’est notre dernier recours pour qu’on les règle. La culture de travail toxique qui règne à l’Agence plombe le moral de nos membres et nuit à leur bien-être», a affirmé Mark Weber, président national du SDI, dans un communiqué annonçant la possible grève.

Les deux syndicats ont aussi dénoncé que l’ASFP et le Conseil du Trésor, selon eux, refusent d’aborder la question de l’ambiance de travail à la table de négociations.

Considérés comme un service essentiel, les douaniers seront limités dans la portée de leur grève. Néanmoins, le conflit pourrait «perturber considérablement le mouvement des biens, des services et des personnes qui entrent au pays», ont avancé les syndicats.

Notamment, ceux-ci s’attendent à ce qu’on observe un ralentissement du trafic commercial à la frontière, que les livraisons de colis et du courrier soient perturbées et qu’il y ait des «effets» sur la perception des taxes et droits de douane sur les biens qui arrivent au Canada.

Les douaniers lorgnent du côté de la Gendarmerie royale du Canada, qui a récemment conclu une entente de travail avec le fédéral, pour faire valoir qu’il est possible de parvenir à négocier avec Ottawa.