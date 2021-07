Les recherches se poursuivent afin de retrouver un septuagénaire à Québec

Le Service de police de la Ville de Québec poursuit ses recherches dans le parc du Bois-de-Coulonge afin de retrouver Jean Pleau, disparu depuis lundi.

L’Unité de soutien et de recherche du SPVQ ainsi que des enquêteurs sont actuellement sur les lieux. L’homme de 70 ans a quitté son domicile, dans le secteur de Sillebury, durant la journée d’hier.

#DISPARITION | Jean Pleau, 70 ans, a été vu pour la dernière fois aujourd'hui vers 11 h 45 dans le secteur Sillery | Son état de santé nous laisse croire que sa santé et sa sécurité ou celle d’autrui sont en danger s’il n’est pas localisé | Détails : https://t.co/ISw3vOYyd4 pic.twitter.com/CPdeEEXMWx — Service de police de la Ville de Québec (@SPVQ_police) July 26, 2021

Il a les cheveux gris, une courte barbe de la même couleur et des yeux pers. Il se déplace à pied et sa démarche est incertaine. Il mesure 1,75m et pèse 85 kg.

En raison de son état de santé, la santé et la sécurité de l’homme et d'autrui pourraient être en danger s’il n’est pas rapidement retrouvé.

Pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, composez le 418 641-AGIR (2447), ou le 911, pour toute intervention immédiate.