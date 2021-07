COVID-19: les Saoudiens qui violent les règles sont privés de voyage pendant trois ans

RYAD | L’Arabie saoudite a annoncé mardi une nouvelle sanction d’interdiction de voyager pendant trois ans contre ses citoyens qui se rendraient dans des destinations figurant sur sa liste rouge liée à la lutte contre la pandémie de COVID-19.

Le royaume pétrolier du Golfe a récemment autorisé ses ressortissants à voyager après plus d’un an d’interdiction totale, mais les autorités ont inscrit plusieurs pays d’Asie, d’Afrique et du Moyen-Orient dans une liste rouge de destinations prohibées.

« Tout (citoyen) ayant voyagé dans (ces pays) s’expose à des lourdes sanctions à son retour, ainsi qu’à l’interdiction de voyager hors du royaume pendant une période de trois ans », a précisé le ministère de l’Intérieur sur Twitter.

La décision a été prise « à la lumière de la propagation d’un nouveau variant » de la COVID, a-t-il ajouté, sans mentionner le variant Delta, le plus contagieux depuis l’éclatement de la pandémie.

Selon la compagnie aérienne nationale Saudia, les citoyens sont interdits de se rendre dans 16 pays, surtout en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient, dont les Émirats arabes unis voisins, mais aussi l’Inde, la Turquie, le Liban ou l’Iran.

En mai, l’Arabie saoudite a autorisé les citoyens entièrement immunisés à se rendre à l’étranger, après une interdiction de voyages qui a duré plus d’un an.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) avait averti la semaine dernière que le variant Delta, très contagieux et qui est d’ores et déjà à l’origine de plus des trois quarts des nouveaux cas de COVID dans de nombreux grands pays, serait prédominant dans les prochains mois.

D’abord détecté en Inde, le variant Delta, désormais présent dans plus de 120 pays et territoires, a entraîné une nette hausse des contaminations et contraint de nombreux gouvernements à renforcer les restrictions.

Depuis le début de la crise sanitaire, l’Arabie saoudite a officiellement enregistré plus de 520 000 cas de coronavirus, dont 8 189 décès.

